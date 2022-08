Netflix renouvelle l'une de ses plus grosses séries... et annonce sa fin !

Umbrella Academy renouvelée et annulée

Le 22 juin 2022, Netflix mettait en ligne la saison 3 tant attendue d'Umbrella Academy après deux longues années d'attentes. Une nouvelle saison très spéciale pour la série, qui mettait en scène de nouveaux personnages, la grande évolution de Viktor et permettait à l'univers de se renouveler un peu. Malheureusement, malgré l'ambition créative derrière, les retours se sont révélés mitigés du côté des critiques et des fans, la faute à des épisodes jugés finalement répétitifs et peu enthousiasmants.

De quoi mettre l'avenir de la série en danger ? Si la plateforme de streaming sait effectivement se montrer particulièrement sadique quand elle le veut (poke les annulations de Drôle et First Kill après une seule saison), elle a cette fois-ci accordé une nouvelle chance à Steve Blackman (le créateur) et son équipe afin qu'ils relèvent le niveau et permettent à Umbrella Academy de partir en beauté. En effet, Netflix l'a annoncé ce jeudi 25 août 2022 sur Twitter : "La série a été renouvelée pour une quatrième et dernière saison". Hallelujah.