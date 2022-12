Pinocchio a une version sexuelle et dérangeante que vous ne connaissiez pas

>> Netflix prépare un film live-action sur le meilleur manga du moment, les fans sont déjà sûrs que ce sera "nul à chi*r" <<

Une grande partie du film est très graphique. Hormis quelques scènes porno éparses, toute la seconde moitié offre un excès inébranlable de sang et de gore. C'est visuellement une émulation de l'oeuvre plus grotesque de David Cronenberg ou de John Carpenter, mais elle est basée sur une prémisse beaucoup plus farfelue. Surréaliste, nauséabond et hilarant, le film est bien plus proche de Julia Ducournau et de son Titane que de Disney.

Cet article a été écrit en collaboration avec Sensacine.mx.