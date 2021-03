Pierre Ménès viré des commentaires sur FIFA, EA France va lui chercher un remplaçant

Pierre Ménès accusé de comportement toxique

Suite à la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano dans lequel elle a donné la parole à ses consoeurs afin de lever le voile sur l'ambiance toxique et sexiste au sein des rédactions, Pierre Ménès se retrouve aujourd'hui dans la tourmente.

Accusé par l'ex-animatrice du Canal Sports Club de lui avoir soulevé la jupe sur un plateau et d'avoir longtemps été protégé par la chaîne cryptée (leur confrontation durant le reportage avait même été censurée avant d'être finalement dévoilée dans TPMP), le consultant foot voit désormais son comportement problématique récurrent lui revenir en pleine figure.

Ainsi, en plus d'être mis en cause au sujet de divers agissements déplacés envers Isabelle Moreau ou Francesca Antoniotti par le passé (on parle notamment de baisers volés), Médiapart a révélé qu'il aurait également tenu des propos sexistes, racistes et homophobes en-dehors des plateaux de Canal+ à l'encontre de certain(e)s collaborateurs/collaboratrices ou joueurs.

Le consultant viré de FIFA

Des accusations lourdes qui n'ont pas laissé EA France indifférente. Sur Twitter, l'entreprise de jeux vidéo a au contraire annoncé ne pas tolérer un tel comportement et avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Pierre Ménès sur la saga FIFA, pour laquelle il commentait les matchs depuis 2016 : "Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n'intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu".

Puis, consciente que la présence de Pierre Ménès dans FIFA 21 - le jeu actuel - pourrait désormais en déranger certain(e)s, EA France leur a livré une astuce afin de continuer à jouer sereinement : "Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix."