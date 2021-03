Pierre Ménès sort de son silence : "je regrette sans ambiguïté tous ces gestes du passé"

"Chères @IzaMoreau@marieportolano et @Francesca_Cheka, je souhaite vous présenter mes sincères excuses" a tweeté Pierre Ménès, avec un message d'excuses. "Je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères" a-t-il notamment écrit dans son mot.

Il explique avoir "échangé avec chacune de ces victimes" et reconnaît avoir "causé de la peine et de la gêne"

Il est revenu sur les accusations d'agressions sexuelles en déclarant : "Depuis la diffusion du documentaire, beaucoup de victimes se sont exprimées, notamment à mon encontre. J'écoute et je respecte cette parole libérée". Pierre Ménès a aussi précisé avoir parlé avec les victimes. "Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et avoir lu tous ces messages sur les réseaux sociaux, je tenais à vous dire tous que je regrette sans ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifient aucunement" a-t-il indiqué, en ajoutant : "J'ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans avoir eu l'intention de le faire directement ou indirectement".