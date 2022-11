Phoebe Dynevor en couple ! Elle a craqué pour un Spider-Man... de 12 ans de plus qu'elle

Le Daily Mail a révélé que la star de Bridgerton et la star de Marvel ont été aperçus à la soirée des GQ Men of the Year Awards 2022, où ils ont apparemment établi une connexion et "ont cliqué tout de suite". "Une source interne a déclaré au Sun qu'il y avait une attirance immédiate entre la star de Spiderman, 39 ans, et l'actrice de Bridgerton, 27 ans" précise le média.

"Ils se sont retrouvés depuis et agissent comme un vrai couple"

La comédienne et le héros de la saga The Amazing Spider-Man auraient donc eu un coup de coeur, qui se serait transformé en véritable romance. La source du Sun a en effet affirmé que "l'intérêt amoureux a continué à se développer au-delà de leur étincelle initiale lors de l'événement".

"Ce n'est certainement pas une rencontre unique. Après être partis ensemble (de la soirée GQ, ndlr), ils se sont retrouvés depuis et agissent comme un vrai couple" est-il indiqué. Phoebe Dynevor était auparavant sortie avec Pete Davidson, et Andrew Garfield avec Emma Stone.