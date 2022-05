L'auteur de Percy Jackson défend l'actrice

Des attaques violentes et scandaleuses qui ont poussé Rick Riordan à réagir pour la défendre. "On devrait tous être d'accord sur le fait qu'agresser et harceler une enfant en ligne est mal et inexcusable, a-t-il déploré dans un post publié sur son blog. Aussi forte que peut l'être Leah, et alors même que l'on avait déjà parlé ensemble des possibles réactions et de la pression immense liée à ce rôle, ces commentaires négatifs dépassent les limites. Cela doit cesser. Maintenant !"

Puis, le papa de Percy et d'Annabeth l'a assuré, il est le premier à soutenir un tel casting. "Ce que je recherchais en priorité c'était les meilleurs acteurs capables de donner vie aux personnalités de ces personnages, et les apparences physiques n'étaient que secondaires pour moi. Et c'est ce que l'on a fait ! Cela nous a pris un an pour faire les choses bien et trouver la crème de la crème. Ce trio est le meilleur et Leah Jeffries EST Annabeth Chase".

Une prise de parole importante venant de la part de celui qui a imaginé ces personnages - donc le principal concerné par ce casting, qui on l'espère mettra fin à cette polémique idiote. "Vous jugez sa crédibilité pour ce rôle purement et simplement en fonction de son physique. Les amis, c'est du racisme", a-t-il conclu, plus déçu que jamais.

Alexandra Daddario première fan de Leah Sava Jeffries

En attendant, Leah Sava Jeffries peut également compter sur un autre soutien de taille. Sur Twitter, Alexandra Daddario - l'ex-interprète d'Annabeth dans la saga cinématographique, a elle aussi tenu à marquer sa fierté de la voir lui succéder pour un tel rôle. "Leah Jeffries va être incroyable en tant qu'Annabeth", a-t-elle notamment écrit ce mercredi 11 mai 2022.