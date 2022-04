Pékin Express 2022 : Fanny et Jérémy voulaient laisser Lucas et Nicolas gagner, même en étant premiers

Après des semaines de compétition intensive, c'est ce jeudi 14 avril 2022 qu'M6 a diffusé la grande finale de Pékin Express 2022 (Pékin express : sur les terres de l'aigle royal). Et pour le plus grand soulagement des téléspectateurs, c'est le duo Lucas et Nicolas - les frères belges, qui a remporté le jeu face au binôme Jérémy et Fanny. Pourquoi "soulagement" ? Tout simplement parce que le couple a régulièrement provoqué la colère du public vis-à-vis de son manque de fair-play et son comportement au cours de l'aventure.

Fanny et Jérémy prêts à laisser Lucas et Nicolas gagner

Des critiques difficiles à accepter pour les deux amoureux - qui ont récemment laissé entendre que le montage y était pour beaucoup, d'autant plus qu'elles ne reflèteraient en rien leur véritable état d'esprit. Après avoir récemment confessé qu'ils étaient conscients qu'ils ne méritaient pas vraiment leur place en finale, à l'inverse des cousins Tarik et Ahmed, les deux candidats viennent cette fois-ci de faire une étonnante confidence.

Au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, le couple a dans un premier temps rappelé, "On n'a pas du tout fait Pékin Express pour l'argent. Ce n'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais on n'y allait pas pour ça", avant de confesser que face à l'enjeu qui pesait sur les épaules de Lucas et Nicolas, ils n'avaient jamais eu l'intention de leur voler la victoire.

"Au départ de la course [le sprint final, ndlr], je me dis : 'ils ont 100 000 euros potentiels'. On avait vu l'année où les frères belges avaient tout perdu, et on s'était dit 's'il doit y avoir cette configuration, on ne pourra pas voler la victoire à ceux qui ont un énorme gain potentiel', a confié Fanny. Ça m'avait trop brisé le coeur à l'époque."

"On voulait (...) les laisser remporter leurs gains"

Aussi, étant donné qu'elle et Jérémy n'avaient aucun argent en jeu de leur côté, ils ont visiblement tout fait pour offrir une chance aux frères, "Quand dans la course, on les voit arrêtés au début, on ne pouvait pas partir. J'ai dit à Jérémy qu'on ne pouvait pas partir", et leur permettre de repartir avec ce gain qui devrait changer leur vie. "On voulait se battre jusqu'au bout, mais dans l'idéal on aurait voulu arriver premiers, mais ne pas traverser le logo Pékin Express. S'arrêter, les laisser remporter leurs gains", a dévoilé Fanny.

Une générosité qui n'aura finalement pas été utile, mais qui partait tout de même d'une bonne intention, "Quand on arrive et qu'on voit qu'ils sont arrivés, ça fait un peu chier, parce qu'on aurait aimé faire ce symbole, mais ils méritent, ils ont été hyper forts, et on est hyper contents pour eux." De quoi réconcilier le couple avec les téléspectateurs ? On croise les doigts.