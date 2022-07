Peaky Blinders : le créateur tease le film (et ce n'est pas pour tout de suite)

A l'origine, Peaky Blinders devait avoir une saison 7 mais, à cause de la pandémie de Covid-19, les producteurs ont décidé de mettre fin à la série plus tôt que prévu. Pour autant, l'histoire des Shelby n'est pas tout à fait terminée : en janvier 2021, l'équipe a annoncé qu'un film était en préparation et il se murmure même que la série pourrait avoir droit à un spin-off. S'il a fallu déjà pas mal attendre entre la saison 5 et la saison 6, on n'aura pas non plus le film tout de suite.

Le créateur de Peaky Blinders tease le tournage du film... pour dans longtemps

Dans une interview donnée lors de la diffusion en Angleterre, Cillian Murphy avait expliqué être prêt à revenir pour le film mais si on en croit Steven Knight alias le créateur de la série, le tournage n'aura pas lieu tout de suite (sûrement à cause de l'emploi du temps très chargé de la star du show). Dans une nouvelle interview donnée à Heart Breakfast with Jamie Theakston and Zoe Hardman, le boss de Peaky Blinders a cependant précisé qu'il avait presque terminé le scénario. "Nous espérons le tourner dans les 18 prochains mois" a-t-il précisé. Pas mal comme fourchette...

Il l'a cependant assuré : le film sera tourné à Birmingham. Un véritable retour aux sources puisque la saison 6 avait été tournée un peu partout en Angleterre mais pas dans la ville de prédilection des Peaky Blinders. "Il y aura des visages familiers mais aussi des nouveaux" a précisé le boss de la série. Pour l'instant, on ne sait pas quels acteurs reprendront - ou non - leur rôle pour cette fin.