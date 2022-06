Peaky Blinders : pas de saison 7 mais un film en préparation, ce que l'on sait

Diffusée au début de l'année 2022 sur la BBC en Angleterre, la saison 6 de Peaky Blinders, composée de 6 épisodes, a fait son arrivée sur Netflix et les fans étaient au taquet : le show porté par Cillian Murphy a dépassé Stranger Things et est devenu le programme le plus vu sur la plateforme ce week-end. Et si vous avez terminé la série, vous vous posez peut-être des questions sur la suite.

Pourquoi Peaky Blinders n'aura pas de saison 7

C'est déjà officiel, Peaky Blinders n'aura pas de saison 7. Le créateur de la série, Steven Knight, l'a annoncé début 2021 : la saison 6 est la dernière. Mais pourquoi ? A cause... de la Covid-19 ! "Nous avons perdu un an de production." a rappelé le boss de la série à Deadline. C'est à cause de ce retard - et certainement un peu de l'emploi du temps très chargé de Cillian Murphy, qui a failli ne pas jouer Tommy Shelby - que les auteurs ont décidé de transformer la saison 7 en film. Car oui, il y aura bien un film pour conclure l'histoire de la famille Shelby.

Un projet de film secret mais déjà prêt

Alors, que va-t-il se passer dans la suite ? Pour l'instant, c'est le gros mystère. Cillian Murphy l'assure, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. "Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas lu de script donc je ne peux rien dire" a confié l'interprète de Tommy à Deadline. Quoi que prépare le boss de Peaky Blinders, Cillian Murphy a confié en tout cas être prêt. "S'il y a plus d'histoires à raconter, je serai là" a-t-il assuré à Deadline. Si Cillian Murphy est dans le flou, Steven Knight a expliqué qu'il avait déjà l'histoire bien en tête. "Nous avons une idée qui a un début, un milieu et une fin. Je pense que ça va être une conclusion appropriée à l'histoire que l'on a racontée" a-t-il promis.

>> Peaky Blinders saison 6 : Cillian Murphy ému et fier de la fin de la série, "On a fait du bon boulot" <<

Des spin-off aussi possibles

Et ce n'est pas tout puisqu'en plus du film, Steven Knight a aussi teasé la possibilité de spin-off autour de Peaky Blinders. Mais pour l'instant, aucun projet concret n'a été annoncé à ce sujet.