Peaky Blinders saison 6 : oubliez Cillian Murphy, Tommy aurait dû être joué par une star de Fast & Furious

Après une première diffusion sur la BBC en Angleterre cet hiver, la saison 6 de Peaky Blinders - annoncée comme la dernière de la série, débarque ce vendredi 10 juin 2021 sur Netflix en France. Une dernière année particulièrement émouvante, marquée notamment par l'absence de Polly en raison du décès de son interprète Helen McCrory, mais également intense et passionnante. Comme depuis le début de la fiction en 2013, le frère d'Arthur se retrouve une nouvelle fois plongé dans une intrigue spectaculaire, qui nous tient en haleine comme jamais.

Tommy aurait dû être joué par une star de Fast and Furious

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, s'il apparaît aujourd'hui impensable d'imaginer un autre comédien que Cillian Murphy pour porter un tel personnage tant son talent nous a permis d'assister à d'innombrables performances magnétiques et d'une justesse bluffante, Tommy aurait en réalité pu être incarné par un autre acteur.

Alors même que la série n'en était encore qu'à l'étape de préparation, Steven Knight (le createur) avait effectivement quelqu'un d'autre en tête pour le rôle. Son nom ? Jason Statham. Oui, vous avez bien lu, c'est la star du Transporteur et Fast & Furious qui aurait initialement dû se glisser dans la peau de Tommy.

"Je les ai tous les deux rencontrés à Los Angeles pour parler de ce personnage et j'avais ensuite opté pour Jason", a confessé le papa de Peaky Blinders au micro d'Esquire. La raison d'un tel choix ? "Tout simplement parce que physiquement, dans une pièce, Jason en impose". Difficile de lui donner tort sur ce point.

Le créateur révèle les coulisses du casting

Mais alors, pourquoi a-t-il finalement changé d'avis au dernier moment ? S'il est vrai que Statham n'aurait pas fait tâche dans la série (on repense notamment à ses rôles dans Snatch, Un homme en colère), le talent de Cillian Murphy a finalement tout emporté malgré un physique différent.

"Cillian, quand vous le rencontrez, c'est pas Tommy. Et j'étais trop stupide pour ne pas le comprendre, a admis le créateur. Cillian m'a ensuite envoyé un sms pour me dire, 'N'oublie pas, je suis un acteur'. Et c'est totalement vrai, il est capable de se transformer. Si vous le rencontrez dans la rue, il est totalement différent de [ce qu'il offre à l'écran]".

Un changement qui s'est révélé payant pour tout le monde puisque Cillian Murphy a pu trouver un rôle à sa hauteur, Jason Statham a pu s'éviter de fumer 7895 paquets de cigarettes par jour de tournage et les coiffeurs ont désormais du travail grâce aux fans de Tommy !