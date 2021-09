Paulette (L'amour est dans le pré 2021) et Dan, la rencontre surnaturelle : "je parle à l'au-delà"

"J'ai un don qui me permet de parler avec l'au-delà"

Le nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2021, diffusé le lundi 27 septembre sur M6, a offert aux téléspectateurs des moments malaisants, comme Natacha qui s'est mis à chanter du Disney, des moments gênants, tels que Bruno qui se fait recaler par Nathalie, ou encore des moments surprenants, notamment entre Paulette et son prétendant, Dan. Lors de leur speed dating, l'éleveuse suisse lui a avoué l'avoir "vu il y a deux ans, en juillet 2019" lors d'une séance de méditation. Oui, ça peut paraître creepy et pourtant, Paulette a bien aperçu le visage de Dan dans un flash.

"Pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, il faut d'abord que j'explique qui je suis", explique la candidate de L'amour est dans le pré 2021 à Télé Loisirs avant d'ajouter : "Je pratique la méditation et la médiumnité depuis plus de 20 ans. De plus, depuis toujours, j'ai un don qui me permet de parler avec l'invisible, avec l'au-delà. Je travaille aussi beaucoup en soins énergétiques, j'arrive à soigner des animaux et à communiquer avec eux. Cela peut paraître complètement bizarre pour certains, mais en fait ce don m'a été transmis par mon arrière-grand-mère, Merry. Je vis donc avec ça depuis toujours et pour moi cela paraît tout à fait normal."

"Son visage m'est apparu comme un flash"

Pour Paulette, aucun doute, c'est bien Dan qu'elle a vu en juillet 2019 : "Lors de mes séances, je consigne tout dans des petits cahiers. Après avoir découvert la lettre de Dan lors de l'ouverture du courrier, je suis retournée fouiller dans mes carnets et j'ai retrouvé la date à laquelle je l'ai vu (...) Son visage m'est apparu comme un flash. Puis plus rien pendant deux ans. Mais lorsque j'ai vu sa photo, ce fût une évidence."

De plus, son prétendant aurait vécu une expérience similaire à la sienne : "Lui-même a reconnu que lorsqu'il avait vu mon portrait l'hiver dernier à la télévision, il avait eu le sentiment de m'avoir déjà vue, d'avoir eu quelqu'un à ces côtés à ce moment-là. Ça ne s'invente pas, c'est simplement une évidence. Je crois aux âmes éternelles, qui passent de vie en vie. Je pense que nous avons tous des vies antérieures. Et je suis persuadée que j'ai déjà croisé Dan dans l'une de ces vies" explique l'éleveuse d'ânes.