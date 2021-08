Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) marié depuis 22 ans : il déclare son amour à sa femme Jillian

Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) marié depuis 22 ans à Jillian : il lui déclare sa flamme

Patrick Dempsey incarnait le médecin Derek Shepherd alias Docteur Mamour, l'amoureux de Meredith Grey (Ellen Pompeo) dans Grey's Anatomy. Et alors qu'Ellen Pompeo a révélé que son mari était jaloux de Patrick Dempsey à chaque scène de baiser entre Meredith et Derek, Patrick Dempsey a tenu à déclarer son amour à sa femme, Jillian. En effet, ce 31 juillet 2021 a marqué une date importante pour le couple : Patrick Dempsey et Jillian se sont mariés il y a 22 ans.

L'acteur a en effet dévoilé sur Instagram la date de leur mariage, le "31/07/1999", soit le 31 juillet 1999. Et il a posté des photos de leur mariage en précisant en légende : "Je ne peux pas croire que ça fait 22 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Je t'aime et je ne sais pas ce que je ferais sans toi". En plus d'être mariés depuis 22 ans, Patrick Dempsey et Jillian, surnommée Jill, ont 3 enfants ensemble : Tallulah (née en 2002) et des jumeaux, Sullivan et Darby (nés en 2007).