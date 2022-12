Outlander saison 7 : gros indice sur la date de sortie dans un teaser dark

Depuis les débuts d'Outlander, Jamie et Claire Fraser n'ont pas vécu de très bons moments. Entre tortures, agressions sexuelles et autres épreuves très compliquées, les deux personnages ont à peu près tout vécu, mais Claire (Caitriona Balfe) se retrouvait plus en danger que jamais à la fin de la saison 6. Soupçonnée d'avoir assassiné Malva, elle était séparée de Jamie (Sam Heughan) et était placée en prison, risquant la peine de mort.

Bon, la saga littéraire Outlander de Diana Gabaldon compte déjà 9 livres, on se doute donc bien que notre héroïne va survivre à ce nouvel obstacle. Mais pour savoir comment, la patience est de mise. Après une longue pause entre la saison 5 et la saison 6 à cause du Covid, Outlander prend une autre pause XXL : la saison 7 sera beaucoup plus longue, et prend donc beaucoup plus de temps à être tournée. Après les annonces de casting dont un changement d'actrice pour un personnage phare, place aux premières images, dévoilées juste avant Noël

Le premier teaser de la saison 7 d'Outlander est arrivé

C'est une vidéo de 50 secondes qui a été dévoilée par la chaîne câblée Starz, et elle contient quelques scènes clés de la suite d'Outlander. On peut par exemple voir que Claire sera sur le point d'être pendue, avant d'être secourue. Autres scènes fortes ? L'accouchement de Briana (Sophie Skelton) et un nouveau mort à venir. La saison 7 adaptera le 6ème et 7ème roman de la saga littéraire.

Une sortie prévue pour...

Ce teaser à découvrir dans notre diaporama donne aussi un gros indice sur la date de sortie... et c'est dans longtemps ! En effet, la saison 7 d'Outlander ne devrait pas arriver avant l'été 2023 sur Starz aux US et sur Netflix en France. Oui, c'est dans longtemps ! Vous pouvez toujours vous consoler en revoyant les six saisons d'Outlander sur Netflix, ou bien ou vous lançant dans les romans. Ça devrait vous occuper un bon moment.