Outlander : cette scène intime a failli mal tourner à cause d'un détail pas glam'

Il y a quelques jours, la saison 6 d'Outlander est sortie en DVD et Blu-Ray aux US. Pour récompenser les fans qui sont en plein Droughtlander, la production a mis en ligne le bêtisier du tournage de la saison 6. Car si l'ambiance n'est pas top top pour les personnages dans la série, les acteurs s'éclatent dans les coulisses comme on peut le voir dans les images. Mais la vidéo a dévoilé un autre moment beaucoup moins glamour que d'autres.

Moment pas glam entre Sophie Skelton et Richard Rankin

Comme on peut le voir ci-dessous, certaines scènes sont parfois un peu gênantes dans Outlander. Non, on ne parle pas d'une scène de sexe cette fois mais d'un moment intime entre Roger (Richard Rankin) et Brianna (Sophie Skelton). A un moment, on peut voir l'actrice assise près de son partenaire. Les deux acteurs qui ont été soupçonnés d'être en couple sont très proches... jusqu'à ce que l'interprète de Bree sorte une phrase 100% tue l'amour. "Je crois que je viens de te roter au visage, désolée !" s'amuse l'actrice. Sympa !