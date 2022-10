Oubliez Fast & Furious : le meilleur film de Dwayne Johnson est sur Netflix et même ses plus grands fans ne le savent pas

Avec Une famille sur le ring, Dwayne Johnson qui fait partie des acteurs les mieux payés au monde revient donc en quelque sorte à ses racines de catcheur de la WWE. Ce biopic est donc un véritable projet venu du coeur. Et c'est justement cela - à savoir le coeur - qui est sans doute la composante la plus importante du film, qui n'a donc pas besoin d'un grand spectacle d'action ni de Dwayne Johnson dans un rôle principal.

Une famille sur le ring : quand le drame outsider rencontre la comédie feel good

Avec son film, le réalisateur Stephen Merchant (The Office) marche un peu sur les traces des grands films de genre comme le classique Rocky avec Stallone. Car Saraya Jade Bevis, qui est finalement devenue célèbre dans le monde entier sous son nom de ring Paige, monte elle aussi sur le ring en tant que marginale dure. Elle veut prouver au monde, mais aussi à sa famille de catcheurs - et surtout à elle-même - qu'elle a ce qu'il faut pour passer de Norwich, ville isolée de l'est de l'Angleterre, à la WWE. Une famille sur le ring montre le chemin pavé d'embûches qui y mène.

Dès la première scène, il est clair que ce n'est pas un drame mélancolique qui nous attend, mais un grand divertissement. C'est l'histoire d'une famille de marginaux, à la fois si incroyablement décalés et si attachants qu'on ne peut s'empêcher de les prendre en affection. Lorsque le père (Nick Frost star de Shaun Of The Dead) interrompt ses enfants en colère pendant qu'ils se battent, juste pour leur expliquer comment faire une vraie prise d'étranglement, et que la mère (Lena Headey de Game Of Thrones) les rejoint pour faire aimer le catch à sa fille, parce que c'est comme la coke, le crack et l'héroïne réunis - même si elle n'a jamais pris ces drogues, en tout cas pas ensemble -, on comprend tout de suite que rien ne va vraiment dans cette famille. Et pourtant, tout est là.

Après un saut dans le temps, nous voyons finalement les deux descendants, qui sont devenus des catcheurs prometteurs et qui sont maintenant sur le point d'entrer dans une carrière professionnelle. Mais alors que le rêve d'enfance de Zak (Jack Lowden vu dans Dunkerque) prend rapidement fin, Saraya (Florence Pugh, nouvelle Black Widow et héroïne de Don't Worry Darling) a la chance de sa vie.