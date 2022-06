One Punch Man en live-action : le film sauvé ? Le réalisateur des Fast & Furious aurait été choisi

Les fans de mangas sont en sueur. Alors que Netflix a récemment lancé la production de son projet de série le plus casse-gueule possible (une fiction live-action de One Piece), Sony Pictures s'apprête de son côté à s'attaquer à une oeuvre moins complexe mais tout de même culte : One-Punch Man. Oui, alors que le public attend toujours la saison 3 de l'anime, le studio américain a de son côté pour objectif de produire un film live.

Le film One-Punch Man trouve son réalisateur

Un projet qui est dans les cartons depuis déjà plusieurs années et qui, à en croire le très sérieux site américain Deadline, serait ENFIN passé à la vitesse supérieure. Et pour cause, après des mois de recherche et d'incertitude, le réalisateur a visiblement été choisi à savoir... Justin Lin. Une information pas encore officielle, mais qui ne devrait pas tarder à l'être.

Son nom vous dit quelque chose ? Rien de plus normal, Justin Lin est notamment connu pour avoir mis en scène les aventures d'un autre chauve incontournable de la pop-culture : Dom dans la saga cinématographique Fast and Furious. Cependant, on vous rassure, étant donné que le cinéaste a quitté la franchise en cours de route à cause de supposées divergences avec Vin Diesel, le comédien ne devrait pas être casté pour incarner Saitama. Ouf !

Un projet emballant et... inquiétant

Un choix intelligent ? Sur le papier, c'est clairement prometteur étant donné que Justin Lin est un adepte des films d'action et blockbusters à gros budgets (Saga Fast, Star Trek : Sans limites...). Autrement dit, il ne devrait pas avoir trop de mal à mettre en scène l'univers de Saitama et ses énormes combats afin de nous bluffer à travers quelques séquences spectaculaires et folles.

En revanche, toujours sur le papier, ce projet reste particulièrement bancal. En cause ? Cette adaptation sera notamment écrite par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, deux scénaristes à qui l'on doit les sympas mais un peu fades Jumanji 2 & 3, mais surtout l'horrible, le terrible, le navet... Venom. Et on ne parle pas du fait qu'ils étaient aussi producteurs exécutifs sur l'adaptation ratée de Cowboy Bebop. Un CV qui n'inspire pas vraiment la confiance...

Quoi qu'il en soit, le projet avance enfin dans le bon sens et pourrait voir son tournage être lancé d'ici la fin de l'année.