One Piece en live-action : une première affiche de la série avec les acteurs ? Netflix réagit

Ce n'est plus un secret, Netflix prépare une série live-action de One Piece. Un projet qui peut inquiéter sur le papier quand on connait la richesse de cet univers et ces personnages hors-du-commun, mais qui a pourtant été validé par Eiichiro Oda, le papa de Luffy, que l'on sait habituellement très protecteur envers son oeuvre.

Une première affiche pour la série live One Piece ?

De quoi comprendre que cette adaptation est donc entre de bonnes mains et que le résultat devrait être satisfaisant ? Oui. Et rassurez-vous, ce n'est pas une affiche surprise, publiée sur les réseaux sociaux la semaine passée, qui viendra mettre à mal nos espoirs.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, un internaute a en effet récemment posté sur Twitter ce qui semble être le tout premier poster de cette série live-action avec les acteurs. On y retrouve ainsi des personnages cultes de cet univers, que ce soit Luffy, Ace, Trafalgar D. Water Law ou encore Bepo, le tout devant des décors qui rappellent ceux imaginés par Oda. Le problème, c'est que ce poster nous ramène à de terribles souvenirs façon Dragonball Evolution avec un côté cosplay cheap horrible.

Netflix rassure les fans

Bonne nouvelle, il s'agit tout simplement d'un fake / fan-art. Comment le sait-on ? Premièrement, Matt Owens - le scénariste en chef de ce projet, a récemment révélé que le casting n'avait pas encore été fait. Deuxièmement, la saison 1 de la série live-action est censée adapter le début du manga. Or, ce poster met en avant des personnages que l'on rencontre très tardivement dans la saga. Troisièmement, c'est carrément le visage de Valentino Rossi (champion du monde en Grand Prix Moto) qui est utilisé ici pour donner vie à Law, alors même que le sportif est toujours en activité. En réalité, il s'agit d'un clin d'oeil au fait que Rossi aurait inspiré le mangaka au moment de la création du pirate.

Enfin, quatrièmement - et c'est probablement la raison la plus importante : Netflix a démenti l'authenticité de cette affiche. Sur Twitter, le compte officiel de la plateforme a partagé l'image en déclarant : "Autant Luffy et Chopper ont du mal à reconnaître Usopp en Sniper King, on veut bien. Mais là, ça se voit que c'est un fake."

Une révélation qui devrait soulager des millions de fans qui, si l'on en croit leurs réactions, commençaient déjà à partir en dépression...