NRJ Music Awards : playback raté, mauvais gagnant... 10 fois où la cérémonie était malaisante (et même nous on n'était pas bien)

L'humiliation ultime de Katy Perry (encore)

Quelques années avant le coup du playback, Katy Perry était déjà au centre d'un autre moment de malaise. Enfin, surtout pour elle. En 2009, alors qu'elle avait été annoncée gagnante du prix de la chanson internationale de l'année et partait chercher son trophée, c'est le titre Disturbia de Rihanna qui avait été diffusé dans la salle. Et pas pour rien : RiRi était en fait la gagnante. Katy a donc dû rendre le prix.

L'hommage qui fait mal

Nikos (oui, encore lui), a aussi fait une énorme boulette en 2013. Cette année là, le prix de la chanson francophone de l'année était attribuée à Sexion d'Assaut pour Avant qu'elle parte. Un titre écrit en hommage à la mère décédée de JR O Crom, l'un des rappeurs du groupe. Sauf qu'après l'hommage de ce dernier, Nikos Aliagas a eu la bonne idée de lancer un "Salut, maman" en faisant un grand signe à la caméra. Pas sûr qu'elle l'ait entendu depuis sa tombe...

Alerte au feu (ou pas)

Au fil des éditions, on a eu droit à pas mal de bugs techniques. En 2003, c'est l'alarme incendie du palais des festivals qui s'était déclenchée en pleine cérémonie. Le public a même commencé à évacuer la salle sous les yeux surpris des stars et d'Anthony Kavanagh qui présentait l'émission cette année-là. Il ne s'agissait heureusement que d'une erreur et la soirée avait pu reprendre (presque) normalement.

Justin Bieber en mode grosse diva

Avant de changer, de devenir plus sage et de se marier, Justin Bieber a fait parler de lui à Cannes. En 2015, le chanteur avait fait le bad buzz avant les NMA avec une vidéo le montrant énervé contre ses fans. Quelques heures plus tard, il s'était vengé... en arrivant en retard sur scène où il devait interpréter What Do You Mean ? Une technique comme une autre...

Gims pas content d'avoir perdu

La cérémonie de 2016 avait été marquée par la victoire d'Amir qui avait remporté le prix de l'artiste masculin francophone de l'année. Une chose qui n'avait pas plu à Gims, nommé face à lui. S'il n'avait pas fait de scandale pendant l'émission, le chanteur s'était énervé sur le web, tout comme sa femme. DemDem n'avait pas hésité à tacler Amir sur les réseaux et le rappeur avait ensuite lui-même poussé un coup de gueule contre la cérémonie. "Juste pour vous dire que je ne retournerai plus jamais aux NMA... je tiens quand même à remercier mon public, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont soutenu" avait-il posté sur Instagram, remettant en cause le système de votes. Depuis, il s'est calmé puisqu'il était présent aux NMA 2018 et a fait plusieurs apparitions depuis.