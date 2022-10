"C'est un scandale" : des votes payants pour les NMA 2022 ? NRJ se justifie

Lancée en 2000, les NRJ Music Awards est l'une des cérémonies de récompenses incontournables en France. Chaque année, les plus grands artistes se produisent sur la scène du palais des festivals à Cannes et les trophées sont remis aux grands gagnants désignés par le public.

En 2022, c'est la 24ème édition des NMA et elle sera encore une fois animée par Nikos Aliagas . Fin du suspense du côté des nominations : NRJ a dévoilé la liste des nommés ce lundi et on retrouve David Guetta et Orelsan en tête. Quatre nouvelles catégories ont aussi été ajoutées et le public va voter pour 18 catégories au total (si on compte celle de la chanson de l'année, désignée par les votes en direct durant le show). Pour les autres catégories, les votes ont officiellement ouvert à 12h... avec une mauvaise surprise. Jusqu'à présent, les fans pouvaient voter en masse pour leur artiste préféré, dans la limite d'un vote par personne et par jour et complètement gratuitement. Mais pour cette édition 2022, la mécanique va être un peu différente. Et c'est loin de plaire aux internautes.

Un compte certifié obligatoire pour voter... qu'il faut payer

Depuis le lancement des votes, de nombreux internautes se sont énervés sur Twitter notamment. La raison ? Il faut désormais payer pour voter pour les NRJ Music Awards. Plus précisément, avant le premier vote et pour éviter toute triche, chaque personne doit obtenir un compte certifié NRJ. Pour avoir cette certification, il faut envoyer... un SMS surtaxé et donc payant. Son prix ? 0,75€ + le prix d'un SMS pour la France et 0,50€ par SMS envoyé + 0,50€ par SMS reçu pour la Belgique.

Contactée par nos confrères de Purecharts, NRJ rappelle que cette certification n'est à valider qu'une seule fois et que suite à l'obtention du compte certifié, les internautes pourront voter dans les mêmes conditions que les années précédentes, à savoir une fois par jour.

"C'est une honte"

Une chose qui ne manque pas de faire grincer des dents du côté des internautes "Les votes des #NMA2022 qui deviennent payants c'est un scandale." ; "Faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des c*ns" ou "C'est une honte" peut-on lire sur Twitter. Oui, les internautes sont très remontés !