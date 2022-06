Nouvelle école : une saison 2 confirmée ? Cette petite phrase de Netflix qui veut tout dire

Nouvelle école, c'est déjà terminé sur Netflix ! C'est Fresh Lapeufra qui a été sacré gagnant de cette première édition et a remporté les 100 000 euros. L'émission avec SCH, Niska et Shay a été un gros succès sur Netflix en France où elle a squatté le top 10 des programmes les plus vus. Mais une saison 2 est-elle en préparation ? Ça sent en tout cas très bon si on en croit l'un des dirigeants de la plateforme.

Damien Bernet, directeur du dveloppement de Netflix France :

" Avec #Nouvellecole , on a tap dans le mille. Ce n'est pas nous de l'annoncer mais il y aura peut-tre une saison 2 (sourire) " #AJM — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 28, 2022