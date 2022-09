Nouveautés Netflix : le remake d'une série culte complètement revisitée et une histoire vraie glaçante

End of the Road : Dans ce film d'action à 100 à l'heure, Queen Latifah incarne Brenda, un mère de famille veuve depuis peu qui va tout faire pour protéger les siens. Avec ses enfants, elle se lance dans un road-trip dangereux après un meurtre et la disparition d'un sac rempli d'argent.

Dispo le vendredi 9 septembre.

La scuola cattolica : Adapté d'un roman d'Edoardo Albinati paru en 2016, ce film italien inspiré de faits réels raconte l'histoire de lycéens d'un établissement privé dans le Rome des années 70. Trois élèves vont se rendre coupable d'un crime qui va choquer leurs camarades et toute l'Italie.

Dispo le mercredi 14 septembre.

Les autres nouveautés Netflix du 9 au 15 septembre 2022

Notre mère meurtrière : Après Keep sweet : prie et tais toi ou encore Ces monstres en lui, Netflix met en ligne une nouvelle série documentaire sur une affaire criminelle glaçante. Cette fois, on s'intéresse à Lori Vallow qui semblait être la mère parfaite mais a terminé en prison, accusée d'avoir commis plusieurs meurtres liés à ses ex.

Dispo le mercredi 14 septembre.

Terim, l'empereur du football turc : L'histoire du légendaire Fatih Terim, joueur et entraîneur de football raconté par ceux qui l'ont côtoyé et par lui-même.

Dispo le mercredi 14 septembre.