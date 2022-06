Nouveautés Netflix : le plus grand braquage de l'histoire à la sauce Coréenne et des escorts de luxe

Après la finale de Nouvelle Ecole, dont nous vous avons partagé les 10 tweets les plus drôles, Netflix a dévoilé d'autres nouveautés ce vendredi 24 juin 2022.

On va, par exemple, enfin pouvoir découvrir l'adaptation coréenne de La Casa de Papel. Comme dans la série culte espagnole, dans Money Heist Korea, le professeur et son équipe vont tenter de réaliser le plus gros braquage de l'histoire ! Pour notre avis sans spoiler sur la série, c'est par ICI !

Le retour de Mister Bean

Rowan Atkinson aka le célèbre Mister Bean est de retour dans un tout nouveau rôle. Dans le film Seul face à l'abeille, il reste toujours aussi déjanté en incarnant Trevor, un père de famille sympathique, mais maladroit, qui décroche un nouvel emploi en tant que gardien de maison. Sa première mission l'emmène dans une luxueuse résidence qui renferme des oeuvres d'art inestimables, des voitures de collection et un chien nommé Cupcake. Mais lorsqu'une abeille s'incruste dans le décor, un véritable combat s'installe entre eux.

Plongeon dans le monde des escorts

Paf dans l'actu après le scandale porta potty, le film Glamour girls nous fait plonger dans le monde des escort-girls de luxe où règnent glamour et richesse, jusqu'à ce qu'un meurtre et un vol menacent leur univers.

Nouveauté série Netflix du 24 au 30 juin 2022

La famille Upshaw, saison 2 (28 juin) : Mike Epps, Kim Fields et Wanda Sykes reviennent pour de nouvelles aventures dans cette nouvelle saison de la comédie axée sur une famille afro-américaine de la classe ouvrière originaire d'Indiana.

Les nouveautés film Netflix du 24 au 30 juin 2022

The Man from Toronto : Après Un papa hors pair et La réalité en face, Kevin Hart est de retour sur Netflix avec une nouvelle comédie. L'acteur incarne un entrepreneur maladroit qui collabore avec un assassin surnommé "l'homme de Toronto" pour sauver sa peau.

Dispo le 24 juin

Blasted : Les aliens ou nous ! : Lorsqu'une invasion d'extraterrestres interrompt un enterrement de vie de garçon, deux amis font équipe et sortent les pistolets laser de leur enfance pour se défendre.

Dispo le 28 juin

Beauty : Une jeune chanteuse est déchirée entre une famille autoritaire, l'industrie musicale et son amour pour sa petite amie.

Dispo le 29 juin

Brightburn : L'enfant du mal : Des parents ayant adopté un enfant littéralement tombé du ciel découvrent quelques années plus tard qu'il a des super-pouvoirs... diaboliques.

Dispo le 30 juin

Les nouveautés animation Netflix du 24 au 30 juin 2022

Angry Birds - un été déjanté, saison 2 : Les oiseaux Red, Chuck, Bomb et Stella repartent pour de nouvelles aventures !

Dispo le 24 juin

Spider-Man : New Generation : Après avoir été mordu par une araignée radioactive, le jeune Miles Morales se fait former par les autres Spider-man.

Dispo le 29 juin

Bastard !!! Heavy Metal, Dark Fantasy : Lorsque des forces maléfiques menacent de ressusciter Anthrax, dieu de la destruction, le royaume de Méta Licana demande l'aide d'un mystérieux et lunatique sorcier.

Dispo le 30 juin