Nouveau bac : les sujets des épreuves E3C auraient fuité sur les réseaux sociaux

"Les sujets sont téléchargeables et donc diffusables à n'importe qui"

Une banque de sujets avait été envoyée aux lycées français en décembre 2019. Mais celle-ci n'aura pas suffi face aux fuites. Comme l'a relayé Le Télégramme, Olivier Cuzon, qui est représentant Sud Éducation à Brest, a expliqué que "le ministère pensait que cette banque de sujets pourrait faire plusieurs années". Mais "la réalité, c'est qu'en trois jours, les réseaux sociaux ont permis de tout dévoiler. La rupture d'égalité est manifeste".

Le Snes (syndicat majoritaire chez les enseignants du secondaire) avait de son côté crié au scandale dans un communiqué de presse, au sujet de cette BNS (banque de sujets). "Initialement prévu pour être ouvert à tous, l'accès à la BNS est finalement restreint au proviseur et aux enseignants que ce dernier habilite. Pourtant, les sujets sont téléchargeables et donc diffusables à n'importe qui" est-il écrit, "Quand on sait qu'en plus, aucune mesure n'a été prise pour imposer la confidentialité aux concepteurs, on se dit que si le ministère avait voulu lui-même organiser les fuites, il ne s'y serait pas pris autrement".

Seule mesure prise pour éviter les fuites ? Une note du ministère a précisé que "dès qu'un sujet aura été utilisé à un nombre important de reprises, il sera supprimé de la banque". Mais pour que les fuites soient évitées au maximum, il aurait peut-être fallu mettre les épreuves aux mêmes horaires et aux mêmes dates pour tous les établissements.