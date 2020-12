Norman vs les critiques et haters sur YouTube : "Ca bloque, on n'a plus envie de continuer"

Norman vs les critiques

Norman vient peut-être de sortir "Le spectacle de la maturité" - son tout nouveau One Man Show, sur la plateforme Amazon Prime Video, mais le YouTubeur aux 12 millions d'abonnés ne comptent pas abandonner sa chaîne. L'humoriste l'a confié auprès de Télé-Loisirs, "Ce sont deux façons de faire un peu cousines et elles se complètent : je ne me vois pas faire l'une sans l'autre."

A cette occasion, comme on peut le découvrir dans son spectacle, Norman n'hésite pas à y parler de sa vie de YouTubeur et notamment des critiques qu'il peut recevoir sous ses vidéos. Une situation qui n'est jamais facile pour n'importe quel artiste, mais qu'il arrive à surmonter à sa façon. A la question, "Comment vous protégez-vous face à ces messages négatifs voire haineux que vous pouvez recevoir ?" posée par le magazine télé, le pote de Cyprien a révélé, "Je m'en suis très vite protégé en faisant abstraction totale des critiques. (...) Ce que je fais, c'est que je ne lis quasiment rien".

"On ne voit que les commentaires négatifs, de haine"

Si les retours sont toujours importants afin de permettre le développement dans le bon sens d'une chaîne sur YouTube, Norman avoue avoir développé quelques astuces pour se faire un avis sans trop souffrir, "J'aime bien regarder les tendances, le nombre de partages, les pouces en l'air. Quand je sors une vidéo, je vais lire une cinquantaine de commentaires. Je me dis : "Dans l'ensemble, ils ont l'air d'aimer". Et hop, je passe directement à autre chose." Une situation qui peut surprendre, mais qu'il juge néanmoins nécessaire pour sa santé mentale et préserver sa passion, "si on commence à lire au cas par cas, ça bloque, on n'a plus envie de continuer."

Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, même quand on a autant d'abonnés, que l'on remplit des salles de spectacle ou que l'on participe à des films ou séries comme lui, il est toujours difficile de faire abstraction du négatif, "Ce qui est bizarre dans cette discipline, c'est que très vite les commentaires positifs, encourageants et constructifs deviennent transparents. Et on ne voit que les commentaires négatifs, de haine et les menaces." Il le confesse, "La proportion est évidemment plus importante du côté des messages positifs, mais j'ai l'impression que l'humain n'est pas fait pour ça."

Bref, si votre passion est de troller Norman sous ses vidéos, vous perdez votre temps. Utilisez-le pour murir.