Norman (Le Spectacle de la Maturité) prêt à quitter YouTube pour la scène ? Il se confie

Norman de retour sur scène

La faute à l'épidémie de Covid-19 qui est toujours aussi forte dans le monde et aux mesures sanitaires prises par le gouvernement, Norman a malheureusement été contraint d'annuler la tournée du "Spectacle de la maturité", son tout nouveau one-man show, et donc sa rencontre avec son public. Face à cette situation frustrante et à quelques jours de Noël, l'humoriste / YouTubeur a finalement souhaité lui faire un joli cadeau afin de lui redonner le sourire en s'associant à Amazon Prime Vidéo. De fait, c'est sur la plateforme que ce spectacle inédit - qui a pu être capté à la rentrée, est désormais disponible en exclusivité.

Un choix fort de la part de Norman, mais également important. Il l'a rappelé auprès de Télé-Loisirs, il souhaitait profiter de ce spectacle pour appuyer la nouvelle image qu'il tente de se construire. "[Le Stand Up] ça a apporté un truc en plus : être sur scène, dire aux gens que je me positionne comme un artiste et prouver que je suis marrant dans la vraie vie aussi, sans la triche de YouTube" a-t-il notamment confié, avant d'ajouter, "Et à chaque fois on remet son titre en jeu quand on monte sur scène, c'est ça que j'aime bien aussi."

YouTube toujours présent

De quoi comprendre que YouTube, c'est du passé ? Pas du tout. "Ce sont deux façons de faire un peu cousines et elles se complètent : je ne me vois pas faire l'une sans l'autre." Et même quand dans son nouveau spectacle il affirme "Moi je m'en fous du nombre d'abonnés", il confesse finalement au site, "C'est pas vraiment le cas ! Evidemment, on s'intéresse à ça et c'est de là que tout vient."

Cependant, après plus de dix ans de YouTube, Norman assure moins calculer ses actions aujourd'hui afin de prendre un maximum de plaisir, "Evidemment, je regarde un peu les stat' comme on dit. Mais je limite et parfois je m'autorise même à faire certains sketchs dont se foutent royalement mes abonnés, comme ma dernière vidéo sur les livres. Elle n'a pas fait de gros score mais je voulais la faire et j'en suis très content. Je ne suis pas obnubilé par les chiffres." Le compère de Cyprien l'a ensuite affirmé, "Mon but, c'est pas de créer du clic, de créer du like. Je bataille entre l'attrape-clics et ma volonté d'être un artiste à part entière". Bref, Norman reste YouTubeur, mais avec ses propres règles.

Enfin, preuve ultime que Norman ne compte pas abandonner YouTube au profit de la scène, il espère pouvoir prochainement associer ses deux passions, "Je vais continuer le stand-up : je n'ai pas prévu un troisième spectacle mais je vais remonter sur scène pour faire des petits bouts de trucs et peut-être les mettre en ligne". Une idée pas si bête quand on sait que l'un des sketchs de Paul Mirabel se retrouve justement dans le Top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube en France en 2020.