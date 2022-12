"Rien n'est abandonné pour l'instant" : après la fin de la garde à vue de Norman Thavaud, l'une de ses accusatrices réagit

C'est ce mardi 6 décembre 2022, à la suite d'une garde à vue de près de 36 heures, que Norman Thavaud a été libéré. Sous le coup d'une enquête depuis le début de l'année pour des soupçons de viol et de corruption de mineurs, le vidéaste de 35 ans - visé par des plaintes de six jeunes femmes, aurait profité de cet interrogatoire, mais également de différentes confrontations, pour balayer d'un revers de main les faits qui lui sont reprochés.

Norman remis en liberté après sa garde à vue

Selon TF1info qui a pu avoir accès au contenu de son interrogatoire, Norman aurait assuré être notamment victime d'une machination de Maggie Desmarais - l'une de ses principales accusatrices. "Elle a un problème avec moi qui ne date pas d'hier, aurait-il confié. Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis trois ans maintenant".

Le YouTubeur aurait ensuite précisé qu'avant de couper les ponts avec elle, sa présumée victime "devenait intrusive dans [sa] vie" et commençait "à devenir oppressante", allant jusqu'à lui dédier un compte Instagram comportant pas moins de "98 poèmes" à son sujet qui auraient été supprimés depuis mais auraient néanmoins été "attestés par un huissier." Puis, il l'aurait assuré, il n'aurait aucunement eu connaissance de son âge à l'époque et ne lui aurait jamais envoyé ou demandé de contenus problématiques : "Je n'ai jamais demandé des nudes."

"Rien n'est abandonné pour l'instant"

A ce jour, Norman Thavaud - qui a donc retrouvé sa liberté, ne ferait l'objet d'aucune poursuite. De quoi comprendre que l'affaire est déjà terminée ? Pas vraiment. Tandis que l'enquête se poursuivrait en coulisses, Maggie Desmarais a de son côté profité de son compte Instagram pour annoncer que cette situation était attendue et ne marquait pas la fin de son combat.

"Oui, la garde à vue est levée (c'est normal, c'est 48h maximum). 4 victimes (incluant moi) l'ont confronté aujourd'hui, a-t-elle expliqué en story. Rien n'est abandonné pour l'instant au niveau de la justice. On lâche rien. On garde confiance et la tête haute, on peut le faire". Et à cet effet, Maggie Desmarais a dans le même temps partagé le compte Instagram d'une nouvelle jeune femme qui, bien qu'elle ne ferait pas partie des plaintives, assure avoir elle aussi été victime du comportement du vidéaste.

"Sur certains messages, j'avais 14 ans"

Sur sa propre story, cette dénommée Selma a partagé de supposées captures d'écran de conversations entre elle et Norman qui remonteraient à 2016, dans lesquelles on peut le voir partager quelques selfies très spéciaux (dont un habillé d'une simple serviette de bain), ainsi que des sous-entendus tendancieux.

"On s'était ajoutés sur Facebook. Je me rappelais plus qu'il y avait des messages comme ça. C'est en regardant des vidéos et tout que je me suis dit 'mais ce gars là je lui ai déjà parlé'. Je savais que c'était chaud, mais je savais pas que c'était à ce point, a-t-elle contextualisé. Mais vas-y, nique sa mère, WTF les mecs. J'avais genre 15 ans. Sur certains messages j'avais 14 ans".

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Selma se joindra aux autres plaignantes à travers une nouvelle plainte. De même, Norman Thavaud n'a toujours pas réagi officiellement à cette affaire et ces accusations et reste présumé innocent.