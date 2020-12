Norman : un extrait de son spectacle jugé raciste, l'humoriste s'excuse et s'explique

A l'occasion des fêtes de Noël, Norman Thavaud a souhaité faire un joli cadeau à ses fans. Conscient qu'il ne pourra pas remonter sur scène avant un long moment, la faute à l'épidémie de Covid-19, l'humoriste s'est associé à Amazon Prime Video afin d'ajouter Le spectacle de la maturité, son deuxième one-man show, au catalogue de la plateforme.

Un sketch du spectacle de Norman fait polémique

Cependant, si son nouveau spectacle a été bien accueilli par ses fans, il s'est également récemment retrouvé au centre d'une polémique. La raison ? Un sketch centré sur le prochain film James Bond a été jugé raciste et sexiste par une partie des internautes. Alors que ce nouvel épisode verra l'actrice Lashana Lynch, une femme noire, reprendre le matricule 007, Norman a profité de son spectacle pour s'étonner d'une telle pratique, "La dernière connerie qu'ils ont trouvé pour lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qu'ils sont en train de tourner. Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme ? My name is Bond, Fatoumata Bond. Ca va pas du tout, je suis pas d'accord. James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça. On va pas le changer du jour au lendemain pour un quota."

Un extrait qui a beaucoup circulé et fait parler ces derniers jours, et qui a donc vu Norman être la cible de différentes critiques. Sur Twitter, nombreux sont ceux à être montés au créneau et à avoir partagé leur colère vis-à-vis du traitement de ce sujet, "Comme est-ce que l'on peut tenir de tel propos en 2020 ? Et surtout après toutes les manifs qu'il y a eu à ce sujet ?", "Déjà c'est hyper raciste mais en plus il compare un personnage fictif et une réelle personne", "Commentaire raciste, misogyne en tout impunité, normal".