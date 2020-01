Norman Thavaud revient sur sa plus grande fierté pro en dehors de YouTube

Presque 10 ans après avoir lancé sa chaîne Youtube, Norman Thavaud est aujourd'hui sur tous les fronts. Celui qui est devenu papa en mars 2019 est actuellement en tournée pour son nouveau one-man show : Le spectacle de la maturité. Côté Youtube, il a dévoilé début janvier sa web-série Le Talisman, qu'il a produit avec Ludovik, et continue les vidéos humoristiques. Au cinéma, on le retrouvera mercredi prochain dans Ducobu 3.0 d'Elie Semoun.

Norman Thavaud fier de son rôle dans Dix pour cent

L'occasion pour le comédien de faire le point sur sa carrière et de revenir sur l'un de ses meilleurs rôles : celui dans la série Dix pour cent. En avril 2017, on découvrait le youtubeur et humoriste dans la célèbre série, où il incarnait son propre rôle : "A la lecture du scénario, j'ai trouvé que quelque chose de mon angoisse transparaissait dans l'épisode, de ces problématiques auxquelles je dois me confronter : comment ne pas rester cantonné à une seule image ? Accéder à des projets sérieux ? Faire face à l'affection parfois envahissante de mes fans ?", confiait-il à TéléObs.

"C'est le truc dont je suis le plus fier en dehors de Youtube"

Un rôle dont il se dit aujourd'hui être très fier : "Dix pour cent c'est un peu ma petite pépite dont je suis très fier", confie-t-il dans une interview accordée à Télé Loisirs. "Je trouve que l'épisode est super bien écrit. Ça donnait vraiment le sentiment de jouer ma vraie vie, un gars un peu stressé qui passait son permis - que je passe en ce moment d'ailleurs - et beaucoup de gens me félicitent de cet épisode donc j'en suis vraiment fier. (...) Personne depuis m'a reproposé un truc comme ça. C'était vraiment une aubaine. C'est le truc dont je suis le plus fier en dehors de Youtube". Il ne fait aucun doute qu'on lui propose une nouvelle opportunité de ce genre très bientôt.