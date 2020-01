Norman Thavaud et Ludovik : découvrez le premier épisode de leur web-série Le Talisman

Il y a bien longtemps que Norman Thavaud a diversifié ses activités. En plus de Youtube, il a notamment lancé deux spectacles dont le dernier, Le spectacle de la maturité, se joue actuellement, mais aussi joué à la télévision et au cinéma. C'est d'ailleurs son talent d'acteur que le jeune papa met de nouveau en avant avec son projet partagé avec Ludovik. C'est dans une vidéo postée sur sa chaîne aux 11,8 millions d'abonnés que Norman a annoncé en compagnie de Ludovik ce tout nouveau projet : Le Talisman. Il s'agit d'une web-série produite par Norman, réalisée par Ludovik et où ils jouent les deux rôles principaux. Un projet de longue haleine puisqu'il est en préparation depuis 1 an.

Découvrez le premier épisode

L'épisode 1 qui dure un peu plus de 7 minutes a été dévoilé ce vendredi 3 janvier 2020 sur la chaîne Youtube de Norman. Dans cette série fantastique mais aussi humoristique, Norman incarne Nathan, un jeune homme un peu paumé. Après la mort de son grand-père, il hérite de ce qu'il pense être un simple porte-clés. Il s'agit en fait d'un talisman qui permet de voyager entre les dimensions. Ludovik, lui, joue Loïc, un de ses amis. Un premier épisode qui donne envie d'en voir plus ! Norman a déjà promis que la suite arrivera "dans quelques jours" sur sa chaîne. On a hâte !