Nina Dobrev au casting de la saison 4 de Stranger Things ? La photo qui affole les internautes

Le post Instagram de Nina Dobrev a reçu plus d'1 million de likes ! Et dans les commentaires, les internautes sont nombreux à penser qu'elle pourrait apparaître dans la saison 4. "Attendez quoi ?", "OMG", "Est-ce que tu seras dans la nouvelle saison de Stranger Things Nina ?", "Imaginez si Nina est dans Stranger Things" ou encore "Elena et Eleven" ont-ils notamment commenté.

La star n'apparaît pas dans la bande-annonce

En tout cas, dans la bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things, on ne voit pas Nina Dobrev. On voit Eleven (Millie Bobby Brown) en Californie (elle avait déménagé à la fin de la saison 3). En voix off, Eleven écrit une lettre à son petit ami Mike (Finn Wolfhard) pour lui annoncer son retour à Hawkins pour les vacances de printemps, alias le fameux spring break aux USA. Et alors qu'Hopper ne serait pas mort et que Billy aussi serait en vie (il a même un titre d'épisode à son nom), Nina n'est mentionnée nulle part.

Peut-être sera-t-elle dans un spin-off de Stranger Things ? Ou alors elle a juste visité le plateau de tournage, vu qu'elle tourne avec Netflix (elle est à l'affiche du film de Noël Love Hard).