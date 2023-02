Nikola Lozina et Laura Lempika de nouveau ensemble après leur récente rupture ? La photo intrigante

Si le couple Lozina a dû faire face à plusieurs rumeurs de rupture ces dernières années, cette fois-ci, c'est officiel. "Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun ... que je vous annonce la fin d'une belle histoire...", a tristement annoncé Laura Lempika avant d'affirmer que Zlatan reste leur priorité. "Nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien être de notre enfant, qui est notre priorité !"

Très vite, les ragots se sont multipliés sur la Toile et il s'est même murmuré que l'ancienne candidate de Secret Story 11 aurait trompé son mari avec un "mec blindé à Dubaï" comme l'a affirmé le compte Instagram Mayamotv. "Elle se sent fraîche depuis qu'elle a refait son corps et elle serait en couple avec cet homme", a ensuite précisé la blogueuse.

Des accusations non fondées qui ont malheureusement engendré de violentes critiques envers la mère de famille. Celle-ci a d'ailleurs décidé de s'éloigner un temps des réseaux sociaux pour échapper à toute cette haine.

Une rupture non sans conséquence...

Du côté de Nikola Lozina, ce n'est pas non plus glorieux. Après sa rupture avec Laura, le Lord a confié avoir été lâché par ses amis de télé-réalité. "C'est là que je me rends compte que dans des moments comme ça, tu ne peux pas t'appuyer sur beaucoup de gens... que dans la télé, c'est beaucoup de potes et rien d'autre...", a-t-il lâché avec déception sur les réseaux sociaux avant de poursuivre : "Les amis, c'est sur les doigts d'une seule main. Le reste, c'est du passage. Tu peux crever la bouche ouverte dans le désert, s'ils ont la bouteille d'eau, pas une goutte ils te donneraient..."

Un retour de couple?

Réfugié en Belgique pour "assurer l'avenir" de Zlatan comme il l'avait affirmé, Nikola Lozina semble maintenant être de retour à Dubaï. Il faut dire qu'en voyant les deux photos de l'ancien couple postées en stories sur Instagram (et disponibles ci-dessous), le doute n'est plus vraiment permis.

