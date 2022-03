Nike prêt à quitter les magasins Foot Locker ? Le boss réagit face à la rumeur sérieuse

Nike et Foot Locker, la fin du partenariat ?

Comme l'a expliqué Nike lors d'une conférence de presse sur ses bénéfices, à laquelle assistait notamment Fashion Network, Nike représentera 60% des achats (au total) de Foot Locker sur 2022. Contre 70% en 2021 et 75% en 2020. Une jolie baisse qui laissait penser que l'harmonie entre la marque à la virgule (swoosh pour les anglo-saxons) et le géant américain spécialisé dans la distribution de produits de sport pourrait être rompue...

"Nous avons toujours accès à tous les produits. Nous faisons juste face à un ajustement des quantités" avait alors précisé Richard Johnson, le PDG de Foot Locker, lors de la même conférence. L'entreprise Nike (qui avait lancé son abo annuel pour les sneakers) serait-elle prête à quitter les magasins Foot Locker ? C'est la rumeur qui a alors commencé a circulé, avec Forbes et Sneaker News en tête expliquant que le partenariat Nike x Foot Locker pourrait se finir.

Foot Locker a toujours été et sera toujours un partenaire important de Nike

Suite à la rumeur qui voudrait que Nike quitte Foot Locker, pour faire seulement de la vente directe (vendre uniquement ses sneakers et produits dans les boutiques Nike, comme la House of Innovation 002 à Paris) et sur leur e-shop), le PDG de Nike, John Donahoe, a réagi. Et il a démenti ! "Une autre chose que je veux vraiment renforcer, parce que je pense qu'il y avait une certaine confusion à ce sujet, c'est autour de Foot Locker" a-t-il confié à Complex, "Pour être parfaitement clair, Foot Locker a toujours été et sera toujours un partenaire important de Nike, et cela continuera d'être le cas".

"Et ils auront un rôle très distinct dans notre stratégie de marché en tant que grossiste, avec un accent particulier sur la culture du basket-ball, sur la culture des baskets et sur les enfants, ce qui est une opportunité vraiment grande et importante pour nous" a-t-il aussi assuré, "Donc, pour être clair, ils sont l'un de nos partenaires importants à l'avenir".

Andrew Gray, vice-président exécutif et directeur commercial de Foot Locker, a aussi déclaré à Complex qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Leur collab va continuer : "Nous avons une excellente relation avec Nike", "alors que nous regardons ensemble vers l'avenir, nous continuons à voir des opportunités pour développer nos activités baskets et enfants, tout en créant des liens plus étroits avec les consommateurs obsédés par les baskets dans le monde entier".