Nicholas Galitzine en Harry Styles (ou presque) : après After, un 2ème film inspiré du chanteur va voir le jour

La nouvelle mode des films sera-t-elle d'adapter des fanfictions ? Deux projets du genre ont déjà cartonné : la saga Fifty Shades of Grey écrite par E.L. James qui était à l'origine une fanfic sur Twilight et la saga After d'Anna Todd, qui est née sous forme de fanfiction sur Harry Styles et les One Direction. Le chanteur et acteur britannique a servi d'inspiration pour un autre roman, The Idea of You, écrit par Robinne Lee qui est aussi actrice et a joué dans la saga Cinquante nuances de Grey.

The Idea of You, le roman inspiré de Harry Styles arrive en film

Publié en 2017, The Idea of You raconte l'histoire d'amour entre une jeune pop star et une mère de famille divorcée. Sophie, 40 ans et séparée de son mari Dan qui l'a plaquée pour une femme plus jeune, emmène sa fille de 15 ans au festival Coachella. Sur place, elle croise la route de Hayes Campbell, 24 ans, séduisant mais surtout membre du boys band le plus populaire de la planète, August Moon.

Un roman qui, selon son autrice, est inspiré en partie de Harry Styles... mais pas que ! Robinne Lee a confié que Hayes était un mélange du Prince Harry et de Harry Styles et qu'elle s'est aussi inspirée de certains ex, de son mari et d'Eddie Redmayne pour créer ce personnage.

Nicholas Galitzine et Anne Hathaway au casting

C'est Amazon Prime Vidéo qui prépare l'adaptation en film de The Idea of You, réalisé par Michael Showalter, et le tournage débutera en octobre. Et on sait déjà les noms des stars qui joueront les deux personnages principaux. Anne Hathaway a été recrutée pour jouer Sophie tandis que Nicholas Galitzine jouera Hayes. L'acteur britannique vu dans Nos coeurs meurtris sur Netflix sera aussi prochainement au casting de l'adaptation du roman Red, White & Royal Blue, également en préparation pour Prime Vidéo.