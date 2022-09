Netflix : plus que quelques jours pour voir ce film d'horreur vraiment flippant mais méconnu

Chaque semaine, ce ne sont pas les nouveautés qui manquent sur Netflix. Mais si la plateforme ajoute des programmes, elle en supprime aussi régulièrement. Tu as encore quelques jours pour voir cette comédie romantique sous-cotée ou pour découvrir ce film qui a fait naître un couple culte et brisé un autre. Si tu es plutôt films d'horreur, il y a aussi un long-métrage à ne pas manquer avant qu'il ne quitte la plateforme.

Us, l'horreur by Jordan Peele

En 2019, Jordan Peele nous faisait trembler comme jamais avec le film Us. Le réalisateur est un habitué des films flippants puisqu'il nous a déjà offert Get Out, qui avait cartonné aux Etats-Unis. Celui qui a sorti cet été le film Nope joue à la perfection avec nos peurs dans Us où l'on retrouve côté casting Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss ou encore Tim Heidecker. Et côté synopsis ? Gabe et Addy pensent qu'ils vont vivre des vacances idylliques avec leurs enfants et leurs amis. Mais le séjour dans leur maison de vacances se transforme rapidement en cauchemar quand la famille se retrouve confrontée à des doubles assoiffés de sang.

Us a été un très gros succès au box-office. S'il a coûté 20 millions de dollars, le long métrage a rapporté plus de 255 millions de dollars dans le monde, dont 175 millions de dollars aux US. En France, le succès était cependant moindre malgré de bonnes critiques : Us n'a pas dépassé les 800 000 entrées en salles.

Us quitte Netflix le...

Si tu n'as pas vu Us, il n'est pas trop tard puisque tu as encore quelques jours pour le découvrir : le film quitte le catalogue Netflix le 23 septembre. Et ce serait dommage de t'en passer car avec Us, Jordan Peele joue encore une fois avec les codes du cinéma d'horreur en nous mettant face à nos plus grandes peurs. Mais plus qu'un simple film d'horreur, Us est aussi une critique de la société.

"Nous sommes nos pires ennemis. Pas juste en tant qu'individus mais surtout en tant que groupe, famille, société, pays et en tant que monde. Nous avons peur des mystérieux "autres" qui vont venir, nous tuer, prendre notre travail mais ce qui nous fait vraiment peur, c'est ce que l'on réprime : nos péchés, notre culpabilité" a confié le réalisateur à The Guardian au sujet de la signification de son film.