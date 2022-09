Netflix : cette comédie romantique injustement sous-coté quitte le catalogue

Régulièrement, Netflix ajoute des films romantiques à son catalogue. Que ce soit des oeuvres inédites comme Nos coeurs meurtris ou Love in the Villa ou bien des films 100% cultes tels que Coup de foudre à Notting Hill ou Crazy Stupid Love, il y a de quoi se faire plaisir. Mais avant qu'il ne quitte la plateforme, on vous conseille LA comédie romantique la plus sous-coté.

Love et autres drogues, quand Anne Hathaway fait galérer Jake Gyllenhaal

En 2010, Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway formaient le duo parfait au cinéma dans Love et autres drogues réalisé par Edward Swick (Le Dernier Samouraï, Blood Diamond). Jamie Randall enchaîne les relations sans lendemain. Après avoir été viré de son travail, il est recruté pour devenir commercial dans le milieu pharmaceutique et y voit surtout l'occasion d'enchaîner les aventures. Quand un médecin lui propose d'assister à une consultation avec une jeune patiente, la vie de Jamie commence à basculer. La patiente, Maggie, est atteinte d'une forme précoce de la maladie de Parkinson. S'ils décident d'abord de devenir sex friends, leur relation va prendre une tournure inattendue.

Un film sous-coté qui a pourtant été apprécié par la critique. Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway ont été tous les deux nommés aux Golden Globes pour leur prestation. Eh oui, c'est pas n'importe quoi quand même !

Le film quitte Netflix le...

On t'a donné envie de voir Love et autres drogues ? Ça tombe bien, il est disponible sur Netflix mais plus pour très longtemps. Ne tarde pas à te prévoir un visionnage : le film quitte le catalogue le 30 septembre prochain. Et il ne sera pas le seul à faire ses adieux à cette date là puisqu'il ne te reste aussi plus que quelques jours pour voir ou revoir ce film qui a créé un couple culte (et détruit un autre).