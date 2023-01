Netflix mettra fin à Cobra Kai au terme de sa saison 6, mais la série pourrait déjà revenir d'une autre façon

Il y a plus d'un an, Jon Hurwitz - co-créateur de Cobra Kai, profitait d'une interview accordée à Collider pour se confier sur l'avenir de sa série. A l'époque, il confessait n'avoir jamais annoncé de plan concret à Netflix, "Dès le début, nous n'avons jamais parlé du nombre idéal de saisons que nous voudrions pour raconter l'histoire", mais qu'il avait malgré tout une petite idée en tête, "Je pense qu'on a toujours envisagé la série en six saisons".

C'est la fin pour Cobra Kai

Bonne nouvelle, la plateforme a entendu le message. Alors que l'on était sans nouvelle de Cobra Kai depuis le 9 septembre 2022, date de mise en ligne de la saison 5, Netflix vient d'annoncer le renouvellement de la fiction adaptée de la franchise Karaté Kid pour une saison 6. Le twist ? Il s'agira également de la dernière (le nombre d'épisodes n'a pas encore été annoncé).

Comme attendu, le trio de créateurs (Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg) s'avoue aujourd'hui heureux d'avoir la possibilité de conclure l'intrigue, d'autant plus que la saison 5 de Cobra Kai prenait fin avec un gros cliffhanger : "Dès le premier jour, il a toujours été notre souhait de terminer la série selon nos termes, et de quitter la Valley de la façon que l'on a toujours imaginée". Autrement dit, aucune frustration n'est à craindre, la série s'arrêtera de la meilleure des façons avec une conclusion à la hauteur de tout ce qui a été construit ces dernières années. Hallelujah, les miracles existent.

L'univers déjà de retour avec des spin-offs ?

Par ailleurs, là où cette annulation pourrait logiquement décevoir les fans de la première heure - déjà en colère contre Netflix après ses nombreuses décisions créatives controversées de ces derniers mois, l'équipe de Cobra Kai n'est pas du genre à se plaindre ou à voir le verre à moitié vide. Au contraire, le trio ouvre déjà la porte... à une suite.

Après avoir rappelé, "Le Miyagiverse n'a jamais été aussi puissant" grâce à une fan-base plus importante qu'à l'époque des films et à un univers qui s'est racheté une image après avoir longtemps été considéré comme kitsch, les créateurs ont confessé que la fin de cette aventure pourrait être le début d'une toute nouvelle. "Nous espérons pouvoir raconter d'autres histoires issues de Karate Kid dans le futur", ont-ils déclaré, avant de lâcher plus loin, "Cobra Kai ne meurt jamais". Une déclaration enthousiasmante mais à prendre avec des pincettes.

A ce jour, Netflix n'a rien annoncé à ce sujet et aucun détail n'a été avancé par les créateurs sur de potentiels projets. En réalité, il faut remonter à 2021, lors d'une interview d'Hayden Schlossberg, pour comprendre que l'équipe de la série a toujours rêvé d'agrandir la saga avec des films ou séries dérivés : "Toutes les possibilités de spin-offs ou de développements plus intenses traversent nos esprits en ce moment. Ca devrait nécessairement apparaître juste et avoir le même niveau de qualité que Cobra Kai."

Reste donc à espérer que les audiences de la saison 6 seront suffisamment bonnes pour motiver Netflix à leur accorder le droit de lancer ces projets dont les possibles têtes d'affiche ne sont pas connues... Une origin story sur Miyagi ? Un spin-off centré sur un Dojo d'une autre ville ? A suivre.