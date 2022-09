Cobra Kai saison 6 : une suite déjà programmée ? Les créateurs calment le jeu

Dispo depuis ce vendredi 9 septembre 2022 sur Netflix, la saison 5 de Cobra Kai est déjà remontée au top du classement des séries les plus vues sur la plateforme. Ce succès signifie-t-il que la série aura droit à une saison 6 ? Pour le moment, Netflix n'a pas pris sa décision et ce ne serait en fait pas encore gagné. Pourtant, dans une interview, Ralph Macchio qui joue Daniel LaRusso a donné espoir aux fans en déclarant : "Il y a des choses qui étaient prévues pour la saison 5 que nous avons tournées et qui sont gardées pour le futur, si on a le feu vert. Donc nous espérons qu'il y aura plus de choses à venir". Et pourtant...

"Nous n'avons rien tourné"

Les créateurs de Cobra Kai ne sont visiblement pas du même avis que leur star. Interrogés par GamesRadar, ils ont calmé les fans en assurant qu'aucune scène de la saison 6 n'a été tournée. "Nous n'avons rien tourné qui sera dans la saison 6. Il y a peut-être des choses que nous avons tourné dans la saison 5 qui ont été coupées. Certains de ces personnages ou moments vont peut-être apparaître dans de futures saisons. Mais il n'y avait pas de scènes tournées pour la suite" a assuré Jon Hurwitz.

En plus des déclarations de Ralph Macchio, William Zabka alias Johnny Lawrence a lui aussi teasé des scènes qui pourraient apparaître dans la suite. "Il y a beaucoup d'histoires qui ont été écrites, que nous avons tournées et qui ne sont pas dans la saison. Beaucoup de choses qui ont été supprimées étaient des choses folles" a-t-il teasé dans une interview donné à Entertainment Tonight.

"Nous avons beaucoup d'idées"

Toujours pour GamesRadar, Hayden Schlossberg, autre co-créateur de la série, précise : "Il n'y a pas de réponse officielle à ce sujet (un possible renouvellement pour une saison 6, ndlr) mais nous avons beaucoup d'idées. Il y a un temps et un endroit pour officialiser ce genre de choses et nous n'y sommes pas pour le moment" a-t-il ajouté.