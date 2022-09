Cobra Kai : une saison 6 prévue ? Cette déclaration donne espoir mais...

D'abord disponible sur YouTube Red, Cobra Kai avait fait un carton lors de son arrivée sur Netflix avec ses deux premières saisons. Depuis, la plateforme produit la série, suite de la saga Karaté Kid. Dans la saison 5, Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ont fait face aux conséquences de leur défaite lors du tournoi et à la montée en puissance de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) et on a pu revoir un grand méchant des films. Mais les deux anciens ennemis se sont serrés les coudes pour tenter de faire tomber leur adversaire. Évidemment, on croise très fort les doigts pour une suite !

Des scènes de la saison 6 déjà tournées mais...

Et c'est peut-être déjà bien parti ! Dans une interview donnée à ComicBook, Ralph Macchio a donné une info intéressante qui semble laisser penser que l'équipe de Cobra Kai est plutôt confiante quant à une saison 6. L'interprète de Daniel a dévoilé que certaines scènes de la possible sixième saison ont déjà été tournées. Comme il l'explique, des scènes prévues pour la saison 5 ont en fait été conservées pour la suite.

>> Cobra Kai : deux acteurs de la série en couple dans la vie et on ne s'y attendait pas <<

"Il y avait des choses qui étaient écrites pour la saison 3 qui se sont passées dans la saison 4 car il n'y avait plus de choses. Il y a des choses qui étaient prévues pour la saison 5 que nous avons tournées et qui sont gardées pour le futur, si on a le feu vert. Donc nous espérons qu'il y aura plus de choses à venir" a déclaré l'acteur. Vous l'avez donc compris, si les équipes sont confiantes, Netflix n'a pas encore pris sa décision pour l'avenir de la série. Il ne faut donc pas trop s'emballer pour le moment.

La fin est déjà prévue

Dans le passé, l'équipe du show avait évoqué la fin de Cobra Kai. Josh Heald, l'un des showrunners, avait même confié à TVLine qu'il savait comment allait se terminer la série et que cette fin était prévue depuis "un moment". "La fin ne sera pas en saison 4. Elle est prévue bien au-delà de ça. Dans notre esprit, on imagine encore plein de saisons portées par des histoires qui méritent d'être racontées avant de conclure la série" avait-il expliqué.

De son côté, William Zabka a récemment confié à ComicBook que la fin se rapprochait : "Tout pointe vers quelque chose c'est certain. On ne sait pas combien de saisons on aura pour le faire mais on arrive vers la fin" a-t-il assuré. La saison 6 de Cobra Kai pourrait-elle être la dernière ?