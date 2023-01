Netflix : le film de Kev Adams fracassé par le web, sa réponse cash et provoc va encore plus énerver les haters

Le 28 décembre 2022, Netflix a sorti le film Happy Nous Year sur sa plateforme. Une comédie romantique qui réunit à l'écran Camille Lellouche et Kev Adams et qui est vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Les internautes et même certaines célébrités ne sont pas tendres avec les deux acteurs, ce qui a fait réagir Kev Adams sur Twitter.

Classé dans le top 10 des films Netflix en France ces dernières semaines, Happy Nous Year est pourtant vivement critiqué depuis sa sortie. Le film, une comédie romantique qui raconte l'histoire de deux inconnus, joués par Kev Adams et Camille Lellouche, bloqués dans un ascenseur le soir du nouvel an. Le film est, depuis sa sortie, vivement critiqué sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ne comprennent pas pourquoi il est tant visionné. "Le film Happy Nous Year, je ne m'attendais à rien et je suis déçue quand même tellement c'est nul...", "FUN FACT : Si à 21h25'56 tu lances "Happy Nous Year" sur Netflix avec Kev Adams et Camille Lellouche, à minuit pile, tu seras bah dans ton lit, après avoir éteint la télé vers 21h30 tellement c'était pas bien" peut-on lire sur Twitter.

FUN FACT : Si 21h25'56 tu lances " Happy Nous Year " sur Netflix avec Kev Adams et Camille Lellouche, minuit pile, tu seras bah dans ton lit, aprs avoir teint la tl vers 21h30 tellement c'tait pas bien — Ugo Martinez (@ugomartinez1) December 31, 2022

Est-ce qu'on fait aussi mauvais acteurs que Kev Adams et Camille Lellouche ? Alors les deux runis, combo horrible #HappyNousYear — Tata Toxique (@NiVueeNiConnuee) December 29, 2022

Les stars s'en mêlent Certaines célébrités se sont également prêtées à la critique. Samuel Etienne s'est lâché sur Twitter, il explique avoir été intrigué par les critiques et avoir voulu se faire son propre avis, malheureusement, il a, lui aussi, été déçu. Un avis partagé par la majorité des spectateurs qui lui attribuent une note de 1,4/5 sur Allociné.

Si le film est vivement critiqué, certaines célébrités prennent la défense des deux acteurs. C'est le cas de Capucine Anav, la jeune maman s'emporte sur Twitter : "Vous pouvez le penser mais pas obligé de mépriser toutes ces personnes publiquement !". Une chose est sûre, le film ne met pas tout le monde d'accord.

Quand j'ai vu l'excellent classement sur Netflix, malgr toutes les mauvaises critiques, intrigu j'ai voulu essayer, pour comprendre.

Je n'ai pas compris — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) January 3, 2023

Kev Adams réagit enfin Malgré les critiques, les deux acteurs n'ont pas beaucoup communiqué à propos de leur film. Kev Adams a finalement décidé de réagir dans une publication sur Twitter mercredi 4 janvier 2023. L'humoriste de plus en plus critiqué lors de ses apparitions télévisées a tenu à remercier ses fans avant tout. Il a posté un montage photo regroupant de nombreux avis positifs et a écrit : "Merci à tous pour vos gentils messages sur notre petit film".

On est ensemble pic.twitter.com/qcspOBPEx5 — Kev Adams (@kevadamsss) January 3, 2023