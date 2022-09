Netflix : derniers jours pour voir ce film magique, avec un twist fou à la fin

Le Prestige, avec Hugh Jackman et Christian Baleva, quitter le catalogue Netflix

Alerte Netflix, vous n'avez plus que jusqu'au mercredi 14 septembre 2022 pour (re)voir Le Prestige ! Le film réalisé par Christopher Nolan ("petit" réalisateur à qui on doit la trilogie The Dark Knight sur Batman, Inception, Interstellar, Dunkerque ou encore Tenet) était sorti en 2006. Adapté du roman éponyme de Christopher Priest, il avait obtenu deux nominations aux Oscars.

Et côté casting, il y a du lourd : Hugh Jackman et Christian Bale en personnages principaux, accompagnés entre autres par Scarlett Johansson, Michael Caine et même David Bowie. Bref, un film avec un maître de la réalisation et un casting 5 étoiles.

Un énorme twist final façon Sixième sens

L'histoire du Prestige ? Celle des magiciens surdoués Robert Angier (Hugh Jackman) et Alfred Borden (Christian Bale), à la fin du XIXème siècle à Londres (Royaume-Uni). Robert Angier et Alfred Borden vont passer d'amis à rivaux, la jalousie et la haine les mettant en compétition. Les illusionnistes vont même se faire des coups bas tout en se disputant le tour de magie "l'homme transporté".

En plus des rebondissements tout au long du film, il y a un énorme twist final. La fin du Prestige réserve en effet un plot twist qui fait partie des dénouements de films les plus fous. Et il est à voir au moins deux fois pour en comprendre toutes les subtilités. Alors dépêchez-vous, vous n'avez plus que quelques jours pour le mater !