Nessa Barrett : la TikTokeuse révèle être bipolaire

C'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec TikTok ni avec sa chanson Pain que Nessa Barrett fait parler d'elle ces derniers temps. LaTikTokeuse annonçait sa rupture avec Josh Richards d'un commun accord, après huit mois de relation. Quelques semaines plus tard, elle démentait être à l'origine de la rupture entre Charli D'Amelio et Chase Hudson, qu'elle a embrassé après sa rupture avec Josh. Mais cela n'a pas empêché les critiques, et elle prenait la décision de faire une pause sur les réseaux sociaux.

Nessa Barrett avoue souffrir "d'anxiété généralisée et de bipolarité"

Une période difficile pour l'influenceuse de 17 ans qui a fait de troublantes révélations dans une interview accordée à ET. La star du web a en effet révélé être bipolaire. "Je souffre d'anxiété généralisée et de bipolarité.", a-t-elle confié. "Je suis une thérapie pour mon anxiété depuis que j'ai 6 ans. Quand j'avais environ 14 ans, j'ai été diagnostiquée dépressive, par erreur. Et récemment, j'a été diagnostiquée bipolaire." Un trouble que les critiques n'aident pas. Celle qui compte plus de 9,9 millions de followers sur TikTok avoue que sa santé mentale a été mise à rude épreuve par les haters : "Toute la haine m'a submergée. J'ai dû m'empêcher de lire les commentaires et de regarder les vidéos haineuses à mon sujet. Ca m'a vraiment ébranlée et je voulais juste aller mieux en m'éloignant des réseaux sociaux".

La TikTokeuse réagit aux critiques

Elle a carrément décidé de supprimer les applis pour ne plus faire face aux critiques : "Je suis juste une adolescente qui continue de grandir et d'apprendre. Il y a forcément des fois où je tais des erreurs et les gens sont très durs avec ça. Peu importe que je sois sincère ou désolée, je continue à être critiquée pour tout ce que je fais". Elle ne comprend pas la méchanceté de certains internautes : "Je ne pourrais jamais dire ça à quelqu'un". Elle rappelle qu'elle, comme tous les autres stars de TikTok, sont des personnes humaines et que certains commentaires peuvent blesser et causer beaucoup de dégâts. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son ex Josh Richards, avec qui elle est restée amie.