Ne t'éloigne pas : y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ? Un acteur répond (sans spoiler)

Ne t'éloigne pas : pas de saison 2 pour la série Netflix ?

Parmi les films et les séries Netflix de 2021 qui ont cartonné, il y a Ne t'éloigne pas. La saison 1 de la série anglaise, inspirée d'un livre d'Harlan Coben, est numéro 1 du top 10 Netflix. Au casting, on retrouve Cush Jumbo (The Good Wife, The Good Fight), James Nesbitt (Le Hobbit, La Loi de Murphy), Richard Armitage (Intimidation, MI-5) ou encore Sarah Parish (Atlantis, Doctor Who). L'histoire raconte une disparition qui va toucher une famille, et révéler des secrets sur une autre affaire...

De nombreux abonnés espèrent une saison 2 pour Ne t'éloigne pas. Mais il n'y aura certainement pas de saison 2, comme l'a expliqué Richard Armitage qui fait partie du casting principal de la série britannique. "Si vous m'aviez demandé ça à propos d'Intimidation, j'aurais dit oui, vous pourriez probablement faire une deuxième saison, mais avec Ne t'éloigne pas, je pense que c'est fermé à la fin. C'est tellement final. Il y a une chose ouverte et non résolue qui se passe, le grand événement est révélé !" a-t-il confié à Hello Magazine.

Harlan Coben ne va faire que des mini-séries pour Netflix, avec à chaque fois une seule saison

L'écrivain Harlan Coben, à qui on doit le livre qui a inspiré Ne t'éloigne pas, avait d'ailleurs expliqué à Deadline en avril 2021 ne vouloir faire que des mini-séries d'une seule saison. "Netflix n'allait pas me mettre la pression pour que je fasse une saison 2, 3, 4 ou 5. Je pourrais en faire 6 épisodes, 8 ou 10. Tout ce dont nous avons besoin pour que l'histoire fonctionne" avait-il déclaré à propos de son contrat d'exclusivité de 5 ans avec Netflix. La saison 2 ne devrait donc pas du tout se faire.

Et si vous avez aimé l'adaptation de l'oeuvre d'Harlan Coben, sachez que d'autres séries sont tirées de ses livres et dispos sur Netflix. Il y a Safe avec Audrey Fleurot et Michael C. Hall, Intimidation avec Richard Armitage, Jennifer Saunders et Siobhan Finneran, Disparu à jamais avec Finnegan Oldfield et Nicolas Duvauchelle, mais aussi Dans les bois avec Grzegorz Damiecki et Hubert Miłkowski.