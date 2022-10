Ne cherchez plus, la meilleure série de science-fiction n'est pas sur Netflix ou Prime mais sur Disney+

C'est un tournant pour les fans de séries et de Doctor Who. Série britannique totalement culte, elle a d'abord été diffusée entre 1963 et 1989, avant de faire son grand retour en 2005 sur la BBC. Depuis, 13 saisons ont été diffusées outre-Manche et une 14ème saison est en préparation avec un tout nouveau docteur à la clé. Pour la voir en France, il fallait jusqu'à présent patienter puisque le show était disponible sur France 4 pour sa première diffusion. Mais c'est sur le point de changer.

Doctor Who arrive sur Disney+

Quelques jours après la diffusion d'un nouvel épisode spécial qui voyait le grand retour de David Tennant, Disney+ a annoncé une très grande nouvelle. Dès 2023, date de sortie de la saison 14, c'est la plateforme qui proposera exclusivement les nouveaux épisodes de la série dans le monde (sauf au Royaume-Uni et en Irlande où la BBC reste le diffuseur).

"Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de proposer les futures saisons de cette célèbre franchise en exclusivité sur Disney+ et de la faire connaître à la nouvelle génération de téléspectateurs dans plus de 150 pays. Doctor Who est une addition idéale à notre catalogue international de plus en plus riche" a déclaré Alisa Bowen, directrice générale de Disney+ dans un communiqué de presse. Même si cela n'a pas été confirmé, on imagine que la plateforme proposera aussi les anciennes saisons de la série.

De quoi parle Doctor Who ?

Doctor Who est diffusée depuis 1963 et détient même un record du monde : elle est la série de science-fiction la plus ancienne de la télé. La série suit les aventures du mystérieux Seigneur du Temps appelé le Docteur. Il voyage à travers le temps et l'espace dans son vaisseau spatial appelé TARDIS pour explorer l'univers et, avec ses compagnons, rencontre des formes de vie extraterrestres ou d'autres curiosités. La particularité de Doctor Who, c'est que le docteur change régulièrement de tête puisqu'il se régénère dans différents corps. Ainsi, Matt Smith, David Tennant, Peter Capaldi ou plus récemment Jodie Whittaker l'ont incarné. En mai dernier, la BBC annonçait que Ncuti Gatwa alias Eric de Sex Education, serait le prochain docteur de la série.

Les saisons de Doctor Who (version 2005) sont actuellement disponibles sur Prime Vidéo en France mais ne devraient donc pas tarder à disparaître.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de MoviePilot.