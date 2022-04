NCIS saison 19 : Katrina Law (Jessica) "dégoûtée" par le départ de Mark Harmon (Gibbs)

Après avoir fait ses débuts à l'écran dans les derniers épisodes de la saison 18 de NCIS, Katrina Law a finalement assisté malgré elle au départ de Mark Harmon (Gibbs) lors des premiers épisodes de la saison 19. Une déception pour la comédienne qui espérait travailler avec lui plus longuement ? Absolument.

Katrina Law dégoûtée du départ de Gibbs

"Je ne savais pas qu'il s'apprêtait à partir quand j'ai été castée, donc lorsque j'ai découvert qu'il allait définitivement quitter la série dans l'épisode 4 de la saison 19, j'étais autant dégoûtée que les fans, a-t-elle ainsi confessé auprès de Parade. J'étais en mode, 'Non ! Je viens d'arriver ! Comment ça tu vas partir ?!'".

Néanmoins, l'interprète de Jessica Knight l'a assuré, cela n'a en rien altéré son expérience sur NCIS. L'actrice l'a au contraire précisé, elle ne garde que des bons souvenirs de sa courte collaboration avec l'ex-mentor de toute la team, "Travailler avec Mark Harmon, il n'y avait rien de mieux. Quel papa ours il pouvait être."

La comédienne impressionnée par le soutien de Mark Harmon

Après tout, à en croire ses propos, le comédien était aussi proche de ses coéquipiers que pouvait l'être Gibbs avec ses protégés, "Il était génial dès le premier jour. J'ai vraiment décroché le gros lot en étant castée pour NCIS. (...) Lors de mon premier jour, je courrais partout pour rencontrer des producteurs, le réalisateur et faire des essais de costumes, et Mark Harmon n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi".

Pour quelle raison ? "Il me disait, 'J'ai l'impression de te stalker' et c'était un peu le cas. A chaque endroit où j'allais, il finissait par s'y trouver aussi. Mais il était vraiment là pour suivre comment ça allait, il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, si je me sentais bien, si j'étais à l'aise... Il me rappelait que si j'avais besoin de quelque chose, je n'avais qu'à faire appel à lui, que sa porte était toujours ouverte, que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure."

Un état d'esprit rare dans cette industrie, qui a fait beaucoup de bien à Katrina Law alors même qu'elle débarquait dans une machine à succès. "Il était prêt à tout pour que la nouvelle se sente à son aise et pour me préparer au succès de cette série qu'il a aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, s'est-elle souvenue avec émotion. Et avoir ça de la part d'un acteur principal est inhabituel, génial et va au-delà de tout. C'est pour cela que NCIS est n°1 dans le monde, car on sent que Mark Harmon y tient vraiment".

Une belle déclaration qui nous rappelle que même si Gary Cole (Alden Parker) est génial, personne ne remplacera Mark Harmon dans nos coeurs !