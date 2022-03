NCIS saison 19 : Jimmy Palmer et Jessica Knight bientôt en couple ? C'est possible...

En 2021, à l'occasion de l'épisode 7 de la saison 18 de NCIS, on apprenait la mort de Breena, la femme de Jimmy Palmer, à la suite d'une infection au Covid-19. Un an plus tard, lors de l'épisode 13 de la saison 19 - diffusé le 28 février 2022 sur CBS aux USA, les scénaristes ont finalement imaginé un épisode très spécial afin de permettre au médecin légiste incarné par Brian Dietzen de tourner (enfin) la page de cette histoire et avancer pour son bien et celui de sa famille.

Jessica et Palmer en couple ?

Et visiblement, si l'on se fie à l'épisode 15 diffusé ce lundi 14 mars 2022, cette évolution n'a pas été imaginée pour rien. Au contraire, c'est une nouvelle romance qui pourrait bientôt se mettre en place pour le protégé de Ducky. Avec qui ? Attention, c'est le twist le plus inattendu de l'année : Jessica Knight (Katrina Law).

En effet, l'agente du NCIS avait une mission très particulière cette semaine : trouver un +1 pour le mariage de son cousin afin de ne pas apparaître pour une loseuse en amour auprès de sa famille. Et après avoir essuyé les refus de Nick Torres (Wilmer Valderrama), Timothy McGee (Sean Murray) and Parker (Gary Cole), elle s'est finalement tournée vers Palmer.

Un premier date très spécial

Jusque-là, cette histoire n'a effectivement rien de romantique. Néanmoins, la situation a rapidement pris une autre tournure bien plus mignonne ensuite. Et pour cause, Jessica Knight est dans un premier temps apparue très gênée / intimidée à l'idée de proposer à Jimmy de l'accompagner, avant de lâcher un sincère : "Génial, alors c'est un rendez-vous".

Puis, après avoir chacun lourdement appuyer sur le fait qu'ils n'étaient que "des amis" (hum hum), tous les deux ont eu les meilleures réactions possibles au moment de se découvrir en tenues de soirée. "- Wow, tu es magnifique Jessica. - Toi aussi tu es beau", se sont-ils ainsi complimentés en se dévorant des yeux (voir ci-dessous).

Et ce n'est pas la réaction de Torres au moment de leur départ, bras-dessus et bras-dessous, "Quel joli couple", qui nous fera penser le contraire : les scénaristes de NCIS ont visiblement un plan pour ces deux personnages et on a hâte de découvrir ce qu'ils ont en stock !