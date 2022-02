NCIS Los Angeles saison 13 : un personnage culte enfin de retour après 5 ans d'absence

On ne sait pas si la saison 13 de NCIS Los Angeles sera la dernière et marquera la fin de la série, mais on sait déjà que les créateurs profiteront des prochains épisodes pour mettre en scène une belle surprise. D'après les premières révélations, c'est un personnage culte et adoré des fans qui fera son retour dans l'épisode 11 auprès de Callen (Chris O'Donnell) et Kilbride (Gerald McRaney). Attention spoilers.

NCIS Los Angeles saison 13 : Nate Getz - le psychologue de l'unité OPS incarné par Peter Cambor de retour