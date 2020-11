Naza : "Les remarques sur mon poids me font kiffer carrément" (Interview)

Un an après "Bénef", Naza a dévoilé "Gros bébé", son nouvel album composé de 16 morceaux dont Joli bébé en feat avec Niska et d'autres collab avec SCH, RK, Heuss L'enfoiré (La musique est bonne) et son complice de toujours, Keblack. À l'occasion de la sortie de son opus, le rappeur a accordé une interview à PRBK au cours de laquelle il a parlé de la création de son projet, sa carrière ou encore les remarques sur son poids : "Je suis le plus gros charrieur de mon quartier, ça ne me fait rien", a-t-il notamment confié.

Naza joue au jeu du Match ou Next

Attendez, ce n'est pas fini puisque Naza a aussi accepté de se prêter au jeu du Match ou Next ! Afficher ta vie privée sur les réseaux sociaux, un premier date au fast-food, refaire un feat avec Aya Nakamura, offrir des cadeaux de luxe à ton crush, le reconfinement, les phrases de loveur... l'artiste a donné son avis sur toutes ces situations : "Moi, on me drague, c'est ça le problème", nous a-t-il par exemple avoué avant de balancer que les vannes sur son poids le font "carrément kiffer". On ne vous en dit pas plus, on vous laisse mater tranquillement la vidéo dans notre diaporama !