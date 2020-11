Naza en interview : "J'aimerais bien faire un feat avec Céline Dion, ça serait une dinguerie"

Pas de temps à perdre pour Naza ! Depuis 2017, le rappeur arrive à sortir un album tous les ans, même avec le confinement et le reconfinement : on a eu "Incroyable", "C'est la loi" et "Bénef". Le dernier en date ? "Gros bébé", dispo depuis le 13 novembre 2020 ! Naza a une nouvelle une fois envoyé du lourd avec des feats. avec SCH, RK, son acolyte, Keblack, Heuss L'enfoiré (La musique est bonne) et avec Niska, avec qui il a signé le tube de la rentrée Joli bébé. On l'entend partout, surtout sur TikTok.

"Je suis le plus gros charrieur de mon quartier"

Pour la promo de "Gros Bébé", PRBK a pu interviewer l'artiste, notamment pour en savoir plus derrière le titre de son nouvel album, qu'il trouve mieux écrit que ses précédents. Est-ce une manière de se moquer lui-même des critiques sur son poids ? "Oui, mais aussi parce que je suis un gros bébé. Quand je suis né, je faisais presque six kilos. Et puis quand on me voit, on le sait déjà", nous a-t-il confié. Mais gère-t-il les remarques toujours avec humour ?

La réponse est nuancée : "Je suis le plus gros charrieur de mon quartier, ça ne me fait rien. Il faut essayer de ne pas calculer les gens (...) J'aime trop blaguer. Après, si ce sont de vraies critiques, ça fait mal, mais tranquille", nous a avoué Naza avant de parler de son feat avec Marwa Loud, Allez les gros, en soutien aux personnes rondes : "Il y en a qui n'arrive pas à maigrir, mais c'est rien."

"C'est grâce à Keblack que je suis ici"

L'interprète de Joli bébé nous en a ensuite dit un peu plus sur sa complicité avec Keblack, avec qui il collabore presque sur tous ses projets : "Il est dans tous mes albums parce qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. C'est grâce à lui que je suis ici et puis de base, je ne suis pas chanteur, je suis son backeur. C'est lui qui m'a soutenu et encouragé à me mettre à la musique. On écrit ensemble, il m'a même aidé pour mes hits, je l'ai aidé aussi. Les gens ne le savent pas, mais ça va plus loin que ça. On est ensemble."

Sinon, en plus de Niska, SCH, Heuss L'enfoiré, Keblack ou encore RK, Naza ne cache pas son envie de collaborer avec Céline Dion : "Ça serait une dinguerie. Il faudrait pousser la mélo là, j'en ferai une internationale." Dadju essaie lui aussi d'enregistrer un duo avec Céline Dion...

