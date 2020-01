Navigo : le site de remboursement bug, les internautes pètent un câble

De nombreux franciliens attendaient ce vendredi 31 janvier 2020 avec impatience. Et pour cause, c'est aujourd'hui que la plateforme de remboursement du pass Navigo est ouverte. Suite aux grèves qui ont fortement impacté les réseaux RATP et SNCF au mois de décembre 2019, les détenteurs du forfait Navigo peuvent demander à se faire rembourser leur abonnement du mois de décembre en intégralité, quel que soit le trajet emprunté et leur forfait (Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior, imagine R, Navigo Semaine, ou Navigo Semaine Solidarité ).

Gros bug sur le site de remboursement Navigo

Au total, ce sont près de 2,5 millions d'abonnés qui seront dédommagés, à condition d'avoir fait la demande sur la plateforme internet mise spécialement en ligne, Mon dédommagement Navigo. Encore faut-il pouvoir y accéder. Depuis ce matin, elle rencontre "une forte affluence" : "Afin de garantir le bon traitement de votre demande, nous vous invitons à la saisir ultérieurement", indique le site, qui précise être ouvert 7j/7 et 24h/24h jusqu'au 11 mars 2020.

Les internautes en colère

De quoi énerver les internautes : "Jamais déçu : à peine en ligne et déjà down...all over again! A quand un site de dédommagement pour les problèmes d'accès au site de dédommagement !? #Navigo #Inception", peut-on lire ou encore "Y'a décidément rien qui fonctionne chez vous..." Quant à ceux qui ont réussi à y accéder, ils ont rencontré quelques petits problèmes techniques pour remplir le formulaire : "Super. Je rentre mes infos, on me demande ma ville, je clique sur l'encart correspondant, impossible d'écrire. Je rafraîchis la page. Plus aucun moyen d'accéder à la page. "Une demande a déjà été enregistré" 0 num de dossier. Que dalle. Réclamation pas possible. LOL !". Heureusement qu'ils ont 2 mois pour faire la demande...