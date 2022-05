Naruto, Death Note, Shaman king... les prix des mangas vont augmenter en France

Le soleil est de retour, l'été approche et... notre bonheur grandissant vient de se manger une méga clim de l'espace en pleine face. Alors que l'on retrouvait le goût d'être heureux en goûtant nos premières vraies glaces de l'année, Kana vient d'annoncer la pire des nouvelles : il faudra bientôt faire un choix entre une trois boules pistache-noix de coco-vanille et un manga.

Le prix des mangas augmente chez Kana

La maison d'édition vient d'officialiser l'information sur son site, une nouvelle grille tarifaire va être mise en place à partir du 1er juillet 2022. Autrement dit ? Préparez psychologiquement votre banquier, notre passion pour la lecture va bientôt nous coûter plus chère : "Comme vous pourrez le constater, nous parlons d'une hausse allant de 5 à 50 centimes d'euros selon les collections", annonce Kana.

Aussi, il nous faudra débourser 6,95€ contre 6,85€ auparavant pour des licences comme Assassination Classroom, Blue Spring Ride, Naruto. De même, Shaman King ou Slam Dunk vont passer de 9,90€ à 9,95€, tandis que la Death note Black Edition sera désormais vendue au prix de 12,90€ là où elle se trouvait à 12,70€, et que la toute nouvelle Naruto Edition Hokage sera proposée au prix de 15,50€ contre 15€ jusqu'à présent. (Voir grille complète ici).

La raison d'une telle évolution ? Suite à la crise sanitaire notamment, les coûts de production ont tout simplement augmenté de 25% ces derniers mois, que ce soit à cause d'une pénurie de papier ou de carton, et d'une hausse des prix de l'énergie ou encore de l'impression et des transports. Par ailleurs, comme le rappelle la maison d'édition, là où des maisons concurrentes comme Panini, Pika ou encore Delcourt avaient déjà cédé à ce besoin, elle a de son côté longtemps résisté à la nécessité d'une telle augmentation pour le bien des lecteurs, "Cela fait près de 10 ans que nous n'avons pas augmenté nos prix chez Kana". De quoi ainsi comprendre que cette situation est donc devenue intenable pour elle et cette révolution inévitable.

Une bonne nouvelle pour nos étagères qui craqueront moins rapidement que prévu, une moins bonne pour notre portefeuille.